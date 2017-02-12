Детали смертельного ДТП в Киеве: вторая девочка в критическом состоянии

"Вторая девочка, 7 лет, в критическом состоянии доставлена ​​в 7 детскую больницу. Подряд две остановки сердца, два раза завели. Тяжелая открытая черепно-мозговая травма. Переломы костей черепа. Ушиб мозга тяжелой степени ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, одна из пострадавших в смертельном ДТП в Соломенском районе Киева девочек умерла в реанимации .