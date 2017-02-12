Детали смертельного ДТП в Киеве: вторая девочка в критическом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Вторая девочка, которая пострадала во время смертельного ДТП в Киеве, находится в 7 детской больнице в критическом состоянии, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
"Вторая девочка, 7 лет, в критическом состоянии доставлена в 7 детскую больницу. Подряд две остановки сердца, два раза завели. Тяжелая открытая черепно-мозговая травма. Переломы костей черепа. Ушиб мозга тяжелой степени ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, одна из пострадавших в смертельном ДТП в Соломенском районе Киева девочек умерла в реанимации .