Десятьма матчами стартував розіграш Кубку України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. В рамках першого попереднього раунду Кубку України з футболу відбулися десять протистоянь, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
На першому попередньому етапі боротьбу за почесний трофей розпочали 18 команд Другої ліги й фіналісти Кубку України серед аматорських команд минулого сезону — “Авангард” та “Вовчанськ”.
Першим завершився поєдинок у Бериславі, де “Таврія Сімферополь” приймала команду “Реал Фарма”. Підопічні Сергія Шевченка зняли з порядку денного питання про переможця ще до перерви, змусивши одеситів розпочинати з центра поля чотири рази. Загальний результат 5:0 на користь “Таврії”.
Загалом без несподіванок не обійшлося. Чернівецьких футболістів ФК “Буковина” не злякала далека дорога на Херсонщину, і вони вже після першого тайму були попереду у грі із ФК “Енергія” — 3:0. І це незважаючи на те, що місцева “Енергія” — один із лідерів групи “Б” Другої ліги України, а “Буковина” всі свої матчі в чемпіонаті другої ліги програла. Одразу після перерви новокаховці забили гол престижу, але невдовзі Василь Палагнюк довів справу до розгрому — 1:4.
Один із лідерів Другої ліги “Гірник” під орудою Геннадія Приходька сенсаційно поступилися команді “Чайка”, яка набрала лише один пункт в 4-х турах Другої ліги. Гості вийшли вперед у середині першого тайму після удару Павла Волка, і хоча після перерви територіальна перевага “Гірника” сумнівів не викликала, футболісти з Київщини не дозволили супернику відігратися — 0:1.
Результати інших баталій:
“Верес” (Рівне) — “Нива” (Тернопіль) — 2:1 (1:1)
“Поділля” (Хмельницький) — “Полісся” (Житомир) — 1:0 (1:0)
“Нива” (Вінниця) — ФК “Нікополь” — 5:1 (2:1)
ФК “Калуш” (Івано-Франківська обл.) — “ВПК-Агро” (Магдалинівка, Дніпропетровська обл.) — 1:0 (1:0)
“Кристал” (Херсон) — “Діназ” (Вишгород, Київська обл.) — 1:1 (1:0), по пенальті — 2:4
“Альянс” (Липова Долина, Сумська обл.) — ФК “Ужгород” — 2:0 (1:0)
“Авангард” (Бзів, Київська обл.) — “Вовчанськ” (Харківська обл.) — 0:2 (0:0), додатковий час.
Додамо, жереб другого раунду КУ пройде вже 21-го серпня.