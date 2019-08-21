Десятьма матчами стартував розіграш Кубку України з футболу

ukru
04:30 • 24284 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 107681 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 147775 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 137178 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 204230 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 154577 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 182232 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 170177 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130588 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173529 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
0.9 м/с
61 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві уламки дрона впали на дах будинку, спалахнула пожежа

У Києві уламки дрона впали на дах будинку, спалахнула пожежа

21 березня, 20:34 • 25371 перегляди
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

22 березня, 00:15 • 54590 перегляди
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

01:42 • 36471 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

02:48 • 47301 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

03:14 • 27386 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 135458 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 204221 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 182225 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 170173 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 138682 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 107669 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 101506 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 71336 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 125106 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 115828 перегляди
Актуальне
Десятьма матчами стартував розіграш Кубку України з футболу

Десятьма матчами стартував розіграш Кубку України з футболу

Київ • УНН

 • 8836 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. В рамках першого попереднього раунду Кубку України з футболу відбулися десять протистоянь, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.

На першому попередньому етапі боротьбу за почесний трофей розпочали 18 команд Другої ліги й фіналісти Кубку України серед аматорських команд минулого сезону — “Авангард” та “Вовчанськ”.

Першим завершився поєдинок у Бериславі, де “Таврія Сімферополь” приймала команду “Реал Фарма”. Підопічні Сергія Шевченка зняли з порядку денного питання про переможця ще до перерви, змусивши одеситів розпочинати з центра поля чотири рази. Загальний результат 5:0 на користь “Таврії”.

Загалом без несподіванок не обійшлося. Чернівецьких футболістів ФК “Буковина” не злякала далека дорога на Херсонщину, і вони вже після першого тайму були попереду у грі із ФК “Енергія” — 3:0. І це незважаючи на те, що місцева “Енергія” — один із лідерів групи “Б” Другої ліги України, а “Буковина” всі свої матчі в чемпіонаті другої ліги програла. Одразу після перерви новокаховці забили гол престижу, але невдовзі Василь Палагнюк довів справу до розгрому — 1:4.

Один із лідерів Другої ліги “Гірник” під орудою Геннадія Приходька сенсаційно поступилися команді “Чайка”, яка набрала лише один пункт в 4-х турах Другої ліги. Гості вийшли вперед у середині першого тайму після удару Павла Волка, і хоча після перерви територіальна перевага “Гірника” сумнівів не викликала, футболісти з Київщини не дозволили супернику відігратися — 0:1.

Результати інших баталій:

“Верес” (Рівне) — “Нива” (Тернопіль) — 2:1 (1:1)

“Поділля” (Хмельницький) — “Полісся” (Житомир) — 1:0 (1:0)

“Нива” (Вінниця) — ФК “Нікополь” — 5:1 (2:1)

ФК “Калуш” (Івано-Франківська обл.) — “ВПК-Агро” (Магдалинівка, Дніпропетровська обл.) — 1:0 (1:0)

“Кристал” (Херсон) — “Діназ” (Вишгород, Київська обл.) — 1:1 (1:0), по пенальті — 2:4

“Альянс” (Липова Долина, Сумська обл.) — ФК “Ужгород” — 2:0 (1:0)

“Авангард” (Бзів, Київська обл.) — “Вовчанськ” (Харківська обл.) — 0:2 (0:0), додатковий час.

Додамо, жереб другого раунду КУ пройде вже 21-го серпня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,316.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,987.56