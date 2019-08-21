Десятью матчами стартовал розыгрыш Кубка Украины по футболу

На первом предварительном этапе борьбу за почетный трофей начали 18 команд Второй лиги и финалисты Кубка Украины среди любительских команд прошлого сезона — “Авангард” и “Волчанск”.

Первым завершился поединок в Бериславе, где “Таврия Симферополь” принимала команду “Реал Фарма”. Подопечные Сергея Шевченко сняли с повестки дня вопрос о победителе еще до перерыва, заставив одесситов начинать с центра поля четыре раза. Общий результат 5:0 в пользу “Таврии”.

Без неожиданностей не обошлось. Черновицких футболистов ФК “Буковина” не испугала дальняя дорога в Херсонскую область, и они уже после первого тайма были впереди в игре с ФК “Энергия” — 3:0. И это несмотря на то, что местная “Энергия” — один из лидеров группы “Б” второй лиги Украины, а “Буковина” все свои матчи в чемпионате второй лиги проиграла. Сразу после перерыва новокаховцы забили гол престижа, но вскоре Василий Паланик довел дело до разгрома — 1:4.

Один из лидеров Второй лиги “Горняк” под руководством Геннадия Приходько сенсационно уступили команде “Чайка”, которая набрала лишь один пункт в 4-х турах Второй лиги. Гости вышли вперед в середине первого тайма после удара Павла Волка, и хотя после перерыва территориальное преимущество “Горняка” очевидна, футболисты из Киевской области не позволили сопернику отыграться — 0:1.

Результаты других баталий:

“Верес” (Ровно) — “Нива” (Тернополь) — 2:1 (1:1)

“Подолье” (Хмельницкий) — “Полесье” (Житомир) — 1:0 (1:0)

“Нива” (Винница) — ФК “Никополь” — 5:1 (2:1)

ФК “Калуш” (Ивано-Франковская обл.) — “ВПК-Агро” (Магдалиновка, Днепропетровская обл.) — 1:0 (1:0)

“Кристалл” (Херсон) — “Диназ” (Вышгород, Киевская обл.) — 1:1 (1:0), по пенальти — 2:4

“Альянс” (Липовая Долина, Сумская обл.) — ФК “Ужгород” — 2:0 (1:0)

“Авангард” (Бзов, Киевская обл.) — “Волчанск” (Харьковская обл.) — 0:2 (0:0), дополнительное время.

Добавим, жребий второго раунда КУ пройдет уже 21-го августа.