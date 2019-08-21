Десятью матчами стартовал розыгрыш Кубка Украины по футболу

ukru
ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 41636 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118837 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129529 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120720 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125085 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128057 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152813 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150954 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140818 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 201127 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома РФ

Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома РФ

6 марта, 22:59 • 112343 просмотра
Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

7 марта, 00:39 • 104617 просмотра
Воздушные Силы фиксируют запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря

Воздушные Силы фиксируют запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря

7 марта, 01:13 • 95102 просмотра
Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

7 марта, 02:05 • 100640 просмотра
В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

03:10 • 109111 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 129240 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 142108 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 201125 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 181910 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 206991 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 117664 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 129507 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 131571 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 135947 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 131848 просмотра
Актуальное
Десятью матчами стартовал розыгрыш Кубка Украины по футболу

Десятью матчами стартовал розыгрыш Кубка Украины по футболу

Киев  •  УНН

 • 8827 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В рамках первого предварительного раунда Кубка Украины по футболу состоялись десять противостояний, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

На первом предварительном этапе борьбу за почетный трофей начали 18 команд Второй лиги и финалисты Кубка Украины среди любительских команд прошлого сезона — “Авангард” и “Волчанск”.

Первым завершился поединок в Бериславе, где “Таврия Симферополь” принимала команду “Реал Фарма”. Подопечные Сергея Шевченко сняли с повестки дня вопрос о победителе еще до перерыва, заставив одесситов начинать с центра поля четыре раза. Общий результат 5:0 в пользу “Таврии”.

Без неожиданностей не обошлось. Черновицких футболистов ФК “Буковина” не испугала дальняя дорога в Херсонскую область, и они уже после первого тайма были впереди в игре с ФК “Энергия” — 3:0. И это несмотря на то, что местная “Энергия” — один из лидеров группы “Б” второй лиги Украины, а “Буковина” все свои матчи в чемпионате второй лиги проиграла. Сразу после перерыва новокаховцы забили гол престижа, но вскоре Василий Паланик довел дело до разгрома — 1:4.

Один из лидеров Второй лиги “Горняк” под руководством Геннадия Приходько сенсационно уступили команде “Чайка”, которая набрала лишь один пункт в 4-х турах Второй лиги. Гости вышли вперед в середине первого тайма после удара Павла Волка, и хотя после перерыва территориальное преимущество “Горняка” очевидна, футболисты из Киевской области не позволили сопернику отыграться — 0:1.

Результаты других баталий:

“Верес” (Ровно) — “Нива” (Тернополь) — 2:1 (1:1)

“Подолье” (Хмельницкий) — “Полесье” (Житомир) — 1:0 (1:0)

“Нива” (Винница) — ФК “Никополь” — 5:1 (2:1)

ФК “Калуш” (Ивано-Франковская обл.) — “ВПК-Агро” (Магдалиновка, Днепропетровская обл.) — 1:0 (1:0)

“Кристалл” (Херсон) — “Диназ” (Вышгород, Киевская обл.) — 1:1 (1:0), по пенальти — 2:4

“Альянс” (Липовая Долина, Сумская обл.) — ФК “Ужгород” — 2:0 (1:0)

“Авангард” (Бзов, Киевская обл.) — “Волчанск” (Харьковская обл.) — 0:2 (0:0), дополнительное время.

Добавим, жребий второго раунда КУ пройдет уже 21-го августа.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы