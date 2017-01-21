Десятки тисяч вийшли на "Марш жінок" проти Д.Трампа у Вашингтоні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Десятки тисяч людей у Вашингтоні вийшли на "Марш жінок", який став кульмінацією міжнародної кампанії протесту в перший день після інавгурації президента США Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на ВВС.
Спочатку очікувалося, що в марші візьмуть участь до 200 тисяч осіб, однак незадовго до початку акції організатори підвищили очікувану явку до 500 тисяч.
У знак солідарності з маршем в Вашингтоні акції протесту проходять в сотнях міст, в тому числі в Сіднеї, Лондоні, Парижі та Барселоні. В цілому на суботу заплановані до 700 "жіночих маршів" по всьому світу.
Організатори, серед яких активісти лівих партій, феміністських і "зелених" рухів, хочуть привернути увагу до проблеми прав жінок, які, на їхню думку, перебувають під загрозою в зв'язку з приходом до влади Дональда Трампа.
Учасники маршу, багато з яких одягнені в яскраво-рожеві шапки, також виступають за расовe рівність, доступну охорону здоров'я і право на аборти.
Д.Трамп викликав бурхливе обурення ліберально налаштованих американців під час передвиборної кампанії, зневажливо висловлюючись про жінок, мексиканців і мусульман, а також стривожив багатьох за кордоном, пообіцявши, що буде керуватися принципом "Америка передусім".