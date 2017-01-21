Десятки тысяч вышли на "Марш женщин" против Д.Трампа в Вашингтоне
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Десятки тысяч людей в Вашингтоне вышли на "Марш женщин", который стал кульминацией международной кампании протеста в первый день после инаугурации президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Первоначально ожидалось, что в марше примут участие до 200 тыс. человек, однако незадолго до начала акции организаторы повысили ожидаемую явку до 500 тыс.
В знак солидарности с маршем в Вашингтоне акции протеста проходят в сотнях городов, в том числе в Сиднее, Лондоне, Париже и Барселоне. В целом на субботу запланированы до 700 "женских маршей" по всему миру.
Организаторы, среди которых активисты левых партий, феминистских и "зеленых" движений, хотят привлечь внимание к проблеме прав женщин, которые, по их мнению, находятся под угрозой в связи с приходом к власти Дональда Трампа.
Участники марша, многие из которых одеты в ярко-розовые шапки, также выступают за рассовоe равенство, доступное здравоохранение и право на аборты.
Д.Трамп вызвал бурное возмущение либерально настроенных американцев во время предвыборной кампании, пренебрежительно говоря о женщинах, мексиканцах и мусульманах, а также встревожил многих за рубежом, пообещав, что будет руководствоваться принципом "Америка прежде всего".