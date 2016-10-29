Десятки тисяч таїландців прийшли віддати шану померлому королю
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Тисячі жителів Таїланду у суботу зібралися біля Великого палацу в Бангкоку у черзі до тіла померлого короля Пуміпона Адульядета, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
88-річний монарх помер два тижні тому, однак доступ до труни відкрили для публіки лише 29 жовтня. П.Адульядет мав культовий статус у Таїланді, через його смерть у країні проголосили річний траур. Останні дні багато таїландців носять лише чорне та біле, телеканали часто транслюють кінохроніку 70-річного правління П.Адульядета.
Піддані монархії дотепер збиралися біля палацового комплексу, щоб вшанувати пам'ять короля біля його портрета. Початково планувалося обмежити кількість відвідувачів до 10 тисяч на день, проте 29 жовтня, за оцінкою спостерігачів, юрба нараховувала не менше ста тисяч. Речник уряду закликав громадян "не поспішати приходити одразу", він пообіцяв, що тронна зала з тілом монарха буде відкрита "ще довго".
Трон посяде менш популярний за батька 63-річний кронпринц Маха Вачіралонгкорн, очікується, що коронація відбудеться через рік. Водночас деякі експерти допускають, що на тлі трауру в країні розгорнеться боротьба за владу між військовими.