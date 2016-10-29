Десятки тысяч тайцев пришли почтить умершего короля

88-летний монарх умер две недели назад, однако доступ к гробу открыли для публики только 29 октября. П.Адульядет имел культовый статус в Таиланде, из-за его смерти в стране провозгласили годовой траур. Последние дни многие тайцев носят только черное и белое, телеканалы часто транслируют кинохронику 70-летнего правления П.Адульядета.

Подданные монархии до сих пор собирались у дворцового комплекса, чтобы почтить память короля у его портрета. Изначально планировалось ограничить количество посетителей до 10 000 в день, однако 29 октября, по оценке наблюдателей, толпа насчитывала не менее ста тысяч. Представитель правительства призвал граждан "не спешить приходить сразу", он пообещал, что тронный зал с телом монарха будет открыт "еще долго".

Трон займет менее популярный отца 63-летний кронпринц Маха Вачиралонгкорн, ожидается, что коронация состоится через год. В то же время некоторые эксперты допускают, что на фоне траура в стране развернется борьба за власть между военными.