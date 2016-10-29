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15 марта, 19:03 • 115865 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168700 просмотра

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15 марта, 13:22 • 139261 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Десятки тысяч тайцев пришли почтить умершего короля

Десятки тысяч тайцев пришли почтить умершего короля

Киев • УНН

 • 8878 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Тысячи жителей Таиланда в субботу собрались у Большого дворца в Бангкоке в очереди к телу умершего короля Пумипона Адульядета, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

88-летний монарх умер две недели назад, однако доступ к гробу открыли для публики только 29 октября. П.Адульядет имел культовый статус в Таиланде, из-за его смерти в стране провозгласили годовой траур. Последние дни многие тайцев носят только черное и белое, телеканалы часто транслируют кинохронику 70-летнего правления П.Адульядета.

Подданные монархии до сих пор собирались у дворцового комплекса, чтобы почтить память короля у его портрета. Изначально планировалось ограничить количество посетителей до 10 000 в день, однако 29 октября, по оценке наблюдателей, толпа насчитывала не менее ста тысяч. Представитель правительства призвал граждан "не спешить приходить сразу", он пообещал, что тронный зал с телом монарха будет открыт "еще долго".

Трон займет менее популярный отца 63-летний кронпринц Маха Вачиралонгкорн, ожидается, что коронация состоится через год. В то же время некоторые эксперты допускают, что на фоне траура в стране развернется борьба за власть между военными.

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