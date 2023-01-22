Десятки тисяч протестувальників закликають покласти край уряду Санчеса в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У столиці Іспанії Мадриді десятки тисяч людей вийшли на демонстрацію проти політики лівого уряду прем'єр-міністра Педро Санчеса, передає УНН.
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З натовпу лунали заклики «Зрадник Санчес», «Уряд у відставку» та «Геть сепаратистів», повідомляє телеканал RTVE.
Уряд та організатори дали зовсім різні оцінки кількості учасників. Перші заявили про 31 000 учасників, другі про 500 000.
Серед груп на вулицях були прихильники опозиції з консервативної Народної партії, ліберальної Сьюдаданос та правої популістської Вокс.
Спікери розкритикували нещодавно ухвалені м'якіші вироки каталонським сепаратистам звинувативши уряд меншості Санчеса в тому, що він поставив себе в залежність від голосів каталонських сепаратистських сил у парламенті.
Нещодавня суперечка про заміну суддів Конституційного суду також була засуджена як «підрив» державних інституцій.
Те саме стосується зміни закону про злочини на сексуальному ґрунті, яке застосовується судами таким чином, що деякі засуджені злочинці звільняються з в'язниць дещо раніше.
Додамо
Наприкінці року в Іспанії буде обрано новий парламент. Згідно з поточними опитуваннями ні соціалістична PSOE Санчеса, ні найбільша опозиційна партія PP не можуть розраховувати на отримання абсолютної більшості.