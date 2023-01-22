Десятки тысяч протестующих призывают положить конец правительству Санчеса в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В столице Испании Мадриде десятки тысяч людей вышли на демонстрацию против политики левого правительства премьер-министра Педро Санчеса, передает УНН.
Детали
Из толпы раздавались призывы «Предатель Санчес», «Правительство в отставку» и «Долой сепаратистов», сообщает телеканал RTVE.
Правительство и организаторы дали совершенно разные оценки количества участников. Первые заявили о 31 000 участников, вторые о 500 000.
Среди групп на улицах были сторонники оппозиции из консервативной Народной партии, либеральной Сьюдаданос и правой популистской Вокс.
Спикеры раскритиковали недавно принятые более мягкие приговоры каталонским сепаратистам, обвинив правительство меньшинства Санчеса в том, что оно поставило себя в зависимость от голосов каталонских сепаратистских сил в парламенте.
Недавний спор о замене судей Конституционного суда также был осужден как «подрыв» государственных институтов.
То же самое касается изменения закона о преступлениях на сексуальной почве, которое применяется судами таким образом, что некоторые осужденные преступники освобождаются из тюрем несколько раньше.
Добавим
В конце года в Испании будет избран новый парламент. Согласно текущим опросам ни социалистическая PSOE Санчеса, ни крупнейшая оппозиционная партия PP не могут рассчитывать на получение абсолютного большинства.