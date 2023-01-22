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Десятки тысяч протестующих призывают положить конец правительству Санчеса в Испании

Киев • УНН

 • 1286577 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В столице Испании Мадриде десятки тысяч людей вышли на демонстрацию против политики левого правительства премьер-министра Педро Санчеса, передает УНН.

Десятки тысяч протестующих призывают положить конец правительству Санчеса в Испании

Детали

Из толпы раздавались призывы «Предатель Санчес», «Правительство в отставку» и «Долой сепаратистов», сообщает телеканал RTVE.

Правительство и организаторы дали совершенно разные оценки количества участников. Первые заявили о 31 000 участников, вторые о 500 000.

Среди групп на улицах были сторонники оппозиции из консервативной Народной партии, либеральной Сьюдаданос и правой популистской Вокс.

Спикеры раскритиковали недавно принятые более мягкие приговоры каталонским сепаратистам, обвинив правительство меньшинства Санчеса в том, что оно поставило себя в зависимость от голосов каталонских сепаратистских сил в парламенте.

Недавний спор о замене судей Конституционного суда также был осужден как «подрыв» государственных институтов.

То же самое касается изменения закона о преступлениях на сексуальной почве, которое применяется судами таким образом, что некоторые осужденные преступники освобождаются из тюрем несколько раньше.

Добавим

В конце года в Испании будет избран новый парламент. Согласно текущим опросам ни социалистическая PSOE Санчеса, ни крупнейшая оппозиционная партия PP не могут рассчитывать на получение абсолютного большинства.

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