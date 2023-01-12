Іспанія зняла з експрезидента Каталонії звинувачення у підбурюванні до заколоту

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 15289 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 32751 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 41922 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 51914 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 90675 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 55014 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 114846 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 81835 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 63796 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119829 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
4.9м/с
23%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 56138 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 45461 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 109420 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 48481 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 44969 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 90673 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 110752 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 114844 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 233428 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 282153 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 45856 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 49347 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 32376 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 36460 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 51749 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Іспанія зняла з експрезидента Каталонії звинувачення у підбурюванні до заколоту

Київ • УНН

 • 443081 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Верховний суд Іспанії зняв звинувачення у підбурюванні до заколоту проти колишнього каталонського лідера Карлоса Пучдемона у зв'язку з невдалою заявкою на незалежність у 2017 році, яка спровокувала найгіршу політичну кризу в Іспанії за останні десятиліття. Про це пише AFP, передає УНН.

Іспанія зняла з експрезидента Каталонії звинувачення у підбурюванні до заколоту

Деталі

Але суд зберіг менші звинувачення Пучдемону у нецільовому використанні державних коштів та непокорі, який живе у добровільному вигнанні в Бельгії, щоб уникнути судового переслідування в Іспанії, і посідає місце у Європейському парламенті.

Цей крок послідував за реформою кримінального кодексу Іспанії в грудні, яка скасувала злочин підбурювання до заколоту і замінила його звинуваченням у громадських заворушеннях, яке тягне за собою м'якіші покарання.

Реформа, проти якої виступила права опозиційна Народна партія, також знизила покарання за нецільове використання державних коштів.

Обидва злочини були застосовані проти каталонських лідерів, які провели у 2017 році референдум про незалежність, визнаний судами незаконним, за яким було одностороннє проголошення незалежності багатого північно-східного регіону.
Пучдемону, який очолював каталонський уряд під час боротьби за незалежність, тепер потенційно загрожує більш короткий тюремний термін, якщо його буде визнано винним.

У 2019 році Верховний суд засудив колишнього віце-президента Каталонії Оріола Жункераса до 13 років позбавлення волі за підбурювання до заколоту та нецільове використання державних коштів за його роль у сепаратистському русі.

З моменту приходу до влади у червні 2018 року прем'єр-міністр-соціаліст Педро Санчес прагне розрядити конфлікт у Каталонії. У 2021 році він помилував Жункераса та вісім інших лідерів каталонських сепаратистів, які були засуджені за їхню роль у сепаратистському заколоті.

Аналітики кажуть, що реформа кримінального кодексу, яка набула чинності в четвер, є частиною спроби заручитися підтримкою Каталонії, багатою на голоси, напередодні загальних виборів в Іспанії, які очікуються наприкінці цього року.

Це також розглядається як спроба запевнити каталонську партію ERC, яка виступає за незалежність, продовжувати підтримувати уряд меншості Санчеса на парламентських виборах.

Основна опозиційна партія засудила реформу як "спеціально розроблену для засуджених".

Доповнення

Пучдемон і низка його колег-сепаратистів втекли до Бельгії в жовтні 2017 року, побоюючись арешту після провалу спроби здобути незалежність. У червні 2019 року він став депутатом Європарламенту.

Суддя Верховного суду заявив у четвер, що він подасть бельгійській владі новий запит про екстрадицію Пучдемона, щоб він постав перед судом.

Бельгія досі відхиляла запит Іспанії про екстрадицію Пучдемона.

Адвокат Пучдемона заявив каталонському радіо, що він переконаний, що його клієнт незабаром зможе повернутися до Іспанії, додавши, що очікує, що європейські суди підтвердять його імунітет наприкінці лютого чи березні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.04
Bitcoin
$85,439.50
S&P 500
$5,442.83
Tesla
$255.38
Газ TTF
$34.55
Золото
$3,227.76
Ethereum
$1,671.24