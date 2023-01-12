Іспанія зняла з експрезидента Каталонії звинувачення у підбурюванні до заколоту

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Але суд зберіг менші звинувачення Пучдемону у нецільовому використанні державних коштів та непокорі, який живе у добровільному вигнанні в Бельгії, щоб уникнути судового переслідування в Іспанії, і посідає місце у Європейському парламенті.

Цей крок послідував за реформою кримінального кодексу Іспанії в грудні, яка скасувала злочин підбурювання до заколоту і замінила його звинуваченням у громадських заворушеннях, яке тягне за собою м'якіші покарання.

Реформа, проти якої виступила права опозиційна Народна партія, також знизила покарання за нецільове використання державних коштів.

Обидва злочини були застосовані проти каталонських лідерів, які провели у 2017 році референдум про незалежність, визнаний судами незаконним, за яким було одностороннє проголошення незалежності багатого північно-східного регіону.

Пучдемону, який очолював каталонський уряд під час боротьби за незалежність, тепер потенційно загрожує більш короткий тюремний термін, якщо його буде визнано винним.

У 2019 році Верховний суд засудив колишнього віце-президента Каталонії Оріола Жункераса до 13 років позбавлення волі за підбурювання до заколоту та нецільове використання державних коштів за його роль у сепаратистському русі.

З моменту приходу до влади у червні 2018 року прем'єр-міністр-соціаліст Педро Санчес прагне розрядити конфлікт у Каталонії. У 2021 році він помилував Жункераса та вісім інших лідерів каталонських сепаратистів, які були засуджені за їхню роль у сепаратистському заколоті.

Аналітики кажуть, що реформа кримінального кодексу, яка набула чинності в четвер, є частиною спроби заручитися підтримкою Каталонії, багатою на голоси, напередодні загальних виборів в Іспанії, які очікуються наприкінці цього року.

Це також розглядається як спроба запевнити каталонську партію ERC, яка виступає за незалежність, продовжувати підтримувати уряд меншості Санчеса на парламентських виборах.

Основна опозиційна партія засудила реформу як "спеціально розроблену для засуджених".

Доповнення

Пучдемон і низка його колег-сепаратистів втекли до Бельгії в жовтні 2017 року, побоюючись арешту після провалу спроби здобути незалежність. У червні 2019 року він став депутатом Європарламенту.

Суддя Верховного суду заявив у четвер, що він подасть бельгійській владі новий запит про екстрадицію Пучдемона, щоб він постав перед судом.

Бельгія досі відхиляла запит Іспанії про екстрадицію Пучдемона.

Адвокат Пучдемона заявив каталонському радіо, що він переконаний, що його клієнт незабаром зможе повернутися до Іспанії, додавши, що очікує, що європейські суди підтвердять його імунітет наприкінці лютого чи березні.