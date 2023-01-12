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Испания сняла с экс-президента Каталонии обвинения в подстрекательстве к мятежу

Киев • УНН

 • 443081 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Верховный суд Испании снял обвинения в подстрекательстве к мятежу против бывшего каталонского лидера Карлоса Пучдемона в связи с неудачной заявкой на независимость в 2017 году, спровоцировавшей худший политический кризис в Испании за последние десятилетия. Об этом пишет AFP, передает УНН.

Испания сняла с экс-президента Каталонии обвинения в подстрекательстве к мятежу

Детали

Но суд сохранил меньшие обвинения Пучдемону в нецелевом использовании государственных средств и неповиновении, который живет в добровольном изгнании в Бельгии во избежание судебного преследования в Испании, и занимает место в Европейском парламенте.

Этот шаг последовал за реформой уголовного кодекса Испании в декабре, которая отменила преступление подстрекательства к мятежу и заменила его обвинением в общественных беспорядках, которое влечет более мягкие наказания.

Реформа, против которой выступила правая оппозиционная Народная партия, также снизила наказание за нецелевое использование государственных средств.

Оба преступления были применены против каталонских лидеров, которые провели в 2017 году референдум о независимости, признанный судами незаконным, за которым последовало одностороннее провозглашение независимости богатого северо-восточного региона. Пучдемону, возглавлявшему каталонское правительство во время борьбы за независимость, теперь потенциально грозит более короткий тюремный срок, если он будет признан виновным.

В 2019 году Верховный суд приговорил бывшего вице-президента Каталонии Ориола Жункераса к 13 годам лишения свободы за подстрекательство к мятежу и нецелевое использование государственных средств за его роль в сепаратистском движении.

С момента прихода к власти в июне 2018 года премьер-министр-социалист Педро Санчес стремится разрядить конфликт в Каталонии. В 2021 году он помиловал Жункераса и восемь других лидеров каталонских сепаратистов, осужденных за их роль в сепаратистском мятеже.

Аналитики говорят, что вступившая в силу в четверг реформа уголовного кодекса является частью попытки заручиться поддержкой Каталонии, богатой голосами, накануне всеобщих выборов в Испании, которые ожидаются в конце этого года.

Это также рассматривается как попытка заверить выступающую за независимость каталонскую партию ERC, продолжать поддерживать правительство меньшинства Санчеса на парламентских выборах.

Основная оппозиционная партия осудила реформу как "специально разработанную для осужденных".

Дополнение

Пучдемон и ряд его коллег-сепаратистов бежали в Бельгию в октябре 2017 года, опасаясь ареста после провала попытки обрести независимость. В июне 2019 года он стал депутатом Европарламента.

Судья Верховного суда заявил в четверг, что он подаст бельгийским властям новый запрос об экстрадиции Пучдемона, чтобы он предстал перед судом.

Бельгия до сих пор отвергала запрос Испании об экстрадиции Пучдемона.

Адвокат Пучдемона заявил каталонскому радио, что он убежден, что его клиент в скором времени сможет вернуться в Испанию, добавив, что ожидает, что европейские суды подтвердят его иммунитет в конце февраля или марте.

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