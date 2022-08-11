Десятки тисяч людей прийшли побачити виверження вулкану в Ісландії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Десятки тисяч людей подолали тяжкий шлях, щоб побачити виверження вулкану в Ісландії. Вулкан розташований у долині Мерадалір, безлюдному районі, який зазвичай не приваблює більше кількох відвідувачів. Про це УНН пише з посиланням на AFP.
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Майже 23 000 людей здійснили важкий багатогодинний похід, щоб побачити вулкан у долині Мерадалір, всього за 40 кілометрів від столиці Рейк’явіку.
Похід до кратера, що недавно утворився, являє собою 14-кілометрову поїздку туди і назад по пересіченій місцевості з підйомом на 300 метрів.
Додамо
Відома як країна вогню та льоду, Ісландія має 32 вулканічні системи, які в даний час вважаються активними, що є найвищим показником у Європі. Виверження відбуваються загалом кожні п'ять років.
Останнє виверження вулкана в долині Мерадалір відбулося 3 серпня, і з того часу воно продовжується із досить стабільною швидкістю, повідомило метеорологічне управління Ісландії.
Минулого року лава вивергалася з вулкана Фаградальсф'ядль протягом шести місяців, що стало найтривалішим виверженням в Ісландії за понад 50 років.