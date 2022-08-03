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Біля столиці Ісландії знову вивергається вулкан: відео

Біля столиці Ісландії знову вивергається вулкан: відео

Київ • УНН

 • 237469 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Виверження вулкана сталося неподалік столиці Ісландії Рейк'явіка, повідомило в середу Ісландське метеорологічне управління (ІМО), передає УНН.

Деталі

Метеорологічне управління оголосило «червоний код», який забороняє літакам літати над безпосередньою територією.

За словами представника агентства, ймовірно, попередження для авіації буде знижено до помаранчевого, що означатиме меншу небезпеку.

Повідомляється, що із суботи сталося близько 10 тисяч землетрусівв цьому регіоні, у тому числі два магнітудою не менше 5,0.

Доповнення

Півострів Рейк'янес — вулканічна та сейсмічна гаряча точка на південний захід від Рейк'явіка де у березні минулого року із тріщини завдовжки від 500 до 750 метрів вирвалися лавові фонтани.

В 2010 році внаслідок виверження вулкана Ейяф'ятлайокудль було зупинено близько 100 000 авіарейсів і сотні ісландців залишили свої будинки.

Розташована між Євразійською та Північноамериканською тектонічними плитами, однією з найбільших на планеті, Ісландія часто відчуває землетруси та має високу вулканічну активність, оскільки дві плити рухаються у протилежних напрямках.

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