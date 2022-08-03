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Возле столицы Исландии снова извергается вулкан: видео

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Извержение вулкана произошло недалеко от столицы Исландии Рейкьявика, сообщило в среду Исландское метеорологическое управление (ИМО), передает УНН.

Детали

Метеорологическое управление объявило «красный код», запрещающий самолетам летать над непосредственной территорией.

По словам представителя агентства, вероятно, предупреждение для авиации будет снижено до оранжевого, что будет означать меньшую опасность.

Сообщается, что с субботы произошло около 10 тысяч землетрясений в этом регионе, в том числе два магнитудой не менее 5,0.

Дополнение

Полуостров Рейкьянес — вулканическая и сейсмическая горячая точка к юго-западу от Рейкьявика, где в марте прошлого года из трещины длиной от 500 до 750 метров вырвались лавовые фонтаны.

В 2010 году в результате извержения вулкана Эйяфьятлайокудль было остановлено около 100 000 авиарейсов и сотни исландцев покинули свои дома.

Расположенная между Евразийской и Североамериканской тектоническими плитами, одной из самых больших на планете, Исландия часто чувствует землетрясения и имеет высокую вулканическую активность, поскольку две плиты движутся в противоположных направлениях.

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