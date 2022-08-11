Десятки тысяч человек пришли увидеть извержение вулкана в Исландии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Десятки тысяч людей преодолели трудный путь, чтобы увидеть извержение вулкана в Исландии. Вулкан расположен в долине Мерадалир, безлюдном районе, который обычно не привлекает больше нескольких посетителей. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
Почти 23 000 человек совершили тяжелый многочасовой поход, чтобы увидеть вулкан в долине Мерадалир, всего в 40 километрах от столицы Рейкьявика.
Поход к недавно образовавшемуся кратеру представляет собой 14-километровую поездку туда и обратно по пересеченной местности с подъемом на 300 метров.
Добавим
Известная как страна огня и льда, Исландия имеет 32 вулканических системы, которые в настоящее время считаются активными, что является самым высоким показателем в Европе. Извержения происходят каждые пять лет.
Последнее извержение вулкана в долине Мерадалир произошло 3 августа, и с тех пор оно продолжается с достаточно стабильной скоростью, сообщило метеорологическое управление Исландии.
В прошлом году лава извергалась из вулкана Фаградальсфьядль в течение шести месяцев, что стало самым продолжительным извержением в Исландии за более чем 50 лет.