Десятки тысяч человек пришли увидеть извержение вулкана в Исландии

Детали

Почти 23 000 человек совершили тяжелый многочасовой поход, чтобы увидеть вулкан в долине Мерадалир, всего в 40 километрах от столицы Рейкьявика.

Поход к недавно образовавшемуся кратеру представляет собой 14-километровую поездку туда и обратно по пересеченной местности с подъемом на 300 метров.

Добавим

Известная как страна огня и льда, Исландия имеет 32 вулканических системы, которые в настоящее время считаются активными, что является самым высоким показателем в Европе. Извержения происходят каждые пять лет.

Последнее извержение вулкана в долине Мерадалир произошло 3 августа, и с тех пор оно продолжается с достаточно стабильной скоростью, сообщило метеорологическое управление Исландии.

В прошлом году лава извергалась из вулкана Фаградальсфьядль в течение шести месяцев, что стало самым продолжительным извержением в Исландии за более чем 50 лет.