Десятинний провулок у Києві зробили пішохідним

"Відсьогодні заїжджати автівками та паркуватися на Десятинному провулку заборонено – від вулиці Володимирської до Пейзажної алеї запроваджена нова схема організації дорожнього руху",- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таке рішення ухвалено для того, щоб історична частина Києва була комфортною для жителів і гостей столиці.



"У департаменті звертають увагу водіїв, що на цій локації працюватиме евакуатор. Тому фахівці закликають зважати на дорожні знаки та розмітку і не паркувати там свій транспорт", - додали в КМДА.



Як повідомляв УНН раніше, перший етап реконструкції Пейзажної алеї планують завершити до кінця літа.