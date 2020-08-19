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Десятинний провулок у Києві зробили пішохідним

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Відсьогодні у Десятинному провулку у Києві заборонено паркуватися автівкам для комфорту жителів і гостей столиці. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Відсьогодні заїжджати автівками та паркуватися на Десятинному провулку заборонено – від вулиці Володимирської до Пейзажної алеї запроваджена нова схема організації дорожнього руху",- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таке рішення ухвалено для того, щоб історична частина Києва була комфортною для жителів і гостей столиці.

"У департаменті звертають увагу водіїв, що на цій локації працюватиме евакуатор. Тому фахівці закликають зважати на дорожні знаки та розмітку і не паркувати там свій транспорт", - додали в КМДА.

Як повідомляв УНН раніше, перший етап реконструкції Пейзажної алеї планують завершити до кінця літа.

Українські Національні Новини

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