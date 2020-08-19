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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 70854 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 97773 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105355 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125185 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100679 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101583 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Десятинный переулок в Киеве сделали пешеходным

Десятинный переулок в Киеве сделали пешеходным

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. С сегодняшнего дня в Десятинном переулке в Киеве запрещено парковаться автомобилям для комфорта жителей и гостей столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"С сегодняшнего дня заезжать автомобилями и парковаться на Десятинном переулке запрещено - от улицы Владимирской до Пейзажной аллеи введена новая схема организации дорожного движения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение принято для того, чтобы историческая часть Киева была комфортной для жителей и гостей столицы.

"В департаменте обращают внимание водителей, что на этой локации будет работать эвакуатор. Поэтому специалисты призывают учитывать дорожные знаки и разметку и не парковать там свой транспорт", - добавили в КГГА.

Как сообщал УНН ранее, первый этап реконструкции Пейзажной аллеи планируют завершить до конца лета.

Украинские Национальные Новости

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