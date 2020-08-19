Десятинный переулок в Киеве сделали пешеходным
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. С сегодняшнего дня в Десятинном переулке в Киеве запрещено парковаться автомобилям для комфорта жителей и гостей столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"С сегодняшнего дня заезжать автомобилями и парковаться на Десятинном переулке запрещено - от улицы Владимирской до Пейзажной аллеи введена новая схема организации дорожного движения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение принято для того, чтобы историческая часть Киева была комфортной для жителей и гостей столицы.
"В департаменте обращают внимание водителей, что на этой локации будет работать эвакуатор. Поэтому специалисты призывают учитывать дорожные знаки и разметку и не парковать там свой транспорт", - добавили в КГГА.
Как сообщал УНН ранее, первый этап реконструкции Пейзажной аллеи планируют завершить до конца лета.