Десятиматчевий бан за расизм: УЄФА покарав чвертьфіналіста Ліги Європи

Деталі

Після розслідування, проведеного Інспектором з етики та дисципліни УЄФА по відношенню до інцидентів, що сталися під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА 2020/21 між ФК “Рейнджерс” і празькою “Славією” (18 березня 2021 року), контрольний, етичний і дисциплінарний орган УЄФА, ухвалив наступне рішення:

Відсторонити гравця “Славії” Ондржея Куделу, на наступні десять матчів під егідою УЄФА через образу на расовому ґрунті гравця “Рейнджерс” Глена Камару.

Окрім того, представник “Рейнджерс” Камара отримав покарання на три матчі під егідою УЄФА. Причиною став напад на гравця “Славії”.

Доповнення

“Славія” зіграє в 1/4 фіналу Ліги Європи проти лондонського “Арсеналу”.