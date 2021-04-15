Десятиматчевый бан за расизм: УЕФА наказал четвертьфиналиста Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. УЕФА утвердил наказание для футболиста чешской “Славии” Ондржея Куделя за проявления игроком расизма, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Детали
После расследования, проведенного Инспектором по этике и дисциплине УЕФА в отношении инцидентов, произошедших во время матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2020/21 между ФК “Рейнджерс” и пражской “Славией” (18 марта 2021), контрольный , этический и дисциплинарный орган УЕФА, принял следующее решение:
Отстранить игрока “Славии” Ондржея Куделя, на следующие десять матчей под эгидой УЕФА из-за обиды на расовой почве игрока “Рейнджерс” Глена Камару.
Кроме того, представитель “Рейнджерс” Камара получил наказание на три матча под эгидой УЕФА. Причиной стало нападение на игрока “Славии”.
Дополнение
“Славия” сыграет в 1/4 финала Лиги Европы против лондонского “Арсенала”.