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Десятиматчевый бан за расизм: УЕФА наказал четвертьфиналиста Лиги Европы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. УЕФА утвердил наказание для футболиста чешской “Славии” Ондржея Куделя за проявления игроком расизма, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

После расследования, проведенного Инспектором по этике и дисциплине УЕФА в отношении инцидентов, произошедших во время матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2020/21 между ФК “Рейнджерс” и пражской “Славией” (18 марта 2021), контрольный , этический и дисциплинарный орган УЕФА, принял следующее решение:

Отстранить игрока “Славии” Ондржея Куделя, на следующие десять матчей под эгидой УЕФА из-за обиды на расовой почве игрока “Рейнджерс” Глена Камару.

Кроме того, представитель “Рейнджерс” Камара получил наказание на три матча под эгидой УЕФА. Причиной стало нападение на игрока “Славии”.

Дополнение

“Славия” сыграет в 1/4 финала Лиги Европы против лондонского “Арсенала”.

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