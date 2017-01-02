Десятеро людей постраждали в ДТП впродовж доби на Полтавщині
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 2 січня. УНН. Впродовж минулої доби на Полтавщині дорожньо-транспортні пригоди сталися у Глобинському, Миргородському та Кременчуцькому районі. Постраждало десятеро людей, в тому числі двоє неповнолітніх. Про це УНН-Центр повідомили у ГУНП Полтавської області.
В селі В.Кринки 42-річний водій автомобіля “Мітсубісі-Ланцер” здійснив наїзд на 51-річного пішохода, який рухався в попутному напрямку проїжджою частиною. Пішохода доставили до медичної установи.
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В селі Броварки по вулиці Жовтневій рухався автомобіль “ВАЗ-111740 “Калина” під керуванням 32-річного жителя Київської області. За попередньою інформацією, водій виїхав за межі проїжджої частини та здійснив наїзд на дерево. Унаслідок ДТП пасажири вказаного автомобіля отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні. Постраждалими виявилися жителі Київщини — 30-річний чоловік, 24-річна жінка та неповнолітня віком 8 років. Водій тілесних ушкоджень не отримав.
На 20-му кілометрі автодороги Любівщина-Слобідка-Петрівці в напрямку села Слобідка рухався автомобіль “Опель Вектра” під керуванням 38-річного чоловіка. Встановлено, що водій виїхав на ліве узбіччя і скоїв наїзд на дерево. Унаслідок ДТП водій та двоє пасажирів віком 40 та 17 років отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до лікарні.