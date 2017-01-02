Десять человек пострадали в ДТП в течение суток в Полтавской области
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 2 января. УНН. В течение минувших суток в Полтавской области дорожно-транспортные происшествия произошли в Глобинском, Миргородском и Кременчугском районе. Пострадало десять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУНП Полтавской области.
В селе В.Крынки 42-летний водитель автомобиля "Митсубиси-Ланцер» совершил наезд на 51-летнего пешехода, который двигался в попутном направлении по проезжей части. Пешехода доставили в медицинское учреждение.
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В селе Броварки по улице Октябрьской двигался автомобиль "ВАЗ-111740" Калина "под управлением 32-летнего жителя Киевской области. По предварительной информации, водитель выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дерево. В результате ДТП пассажиры указанного автомобиля получили телесные повреждения и доставлены в больницу. Пострадавшими оказались жители Киевской области - 30-летний мужчина, 24-летняя женщина и несовершеннолетний в возрасте 8 лет. Водитель телесных повреждений не получил.
На 20-м километре автодороги Любовщина-Слободка-Петровцы в направлении села Слободка двигался автомобиль "Опель Вектра" под управлением 38-летнего мужчины. Установлено, что водитель выехал на левую обочину и совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель и двое пассажиров в возрасте 40 и 17 лет получили телесные повреждения и госпитализированы в больницу.