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Десятеро дітей на Миколаївщині потрапили до лікарні через ротавірусну інфекцію

Десятеро дітей на Миколаївщині потрапили до лікарні через ротавірусну інфекцію

Київ • УНН

 • 11389 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. У смт Казанка, що на Миколаївщині, отруїлися 10 дітей у віці від трьох до п’яти років. Про це у Facebook повідомив спікер обласного управління охорони здоров’я Юрій Багрянцев, передає УНН.

"Діти надійшли у місцеву ЦРЛ з ознаками гострої шлунково-кишкової інфекції перебувають в стабільному задовільному стані. Троє дітей продовжують лікування амбулаторно (вдома), ще сім - стаціонарно. Попередній діагноз - ротавірусна інфекція. Обстежені всі діти контактної групи", - написав Ю.Багрянцев.

Зі слів районного інфекціоніста, загрози здоров'ю оточуючих дітей немає. Хворі діти отримують необхідне лікування.

Як повідомляв УНН, через отруєння у дитсадку на Львівщині відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Держпродспоживслужбі констатували збільшення випадків харчових отруєнь серед українців.

За словами нардепа С.Тригубенка, причина збільшення випадків харчових отруєнь у різних регіонах України полягає у відсутності державного та ефективного контролю за якістю продуктів харчування на всіх рівнях.

Українські Національні Новини

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