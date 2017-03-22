Десятеро дітей на Миколаївщині потрапили до лікарні через ротавірусну інфекцію
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У смт Казанка, що на Миколаївщині, отруїлися 10 дітей у віці від трьох до п’яти років. Про це у Facebook повідомив спікер обласного управління охорони здоров’я Юрій Багрянцев, передає УНН.
"Діти надійшли у місцеву ЦРЛ з ознаками гострої шлунково-кишкової інфекції перебувають в стабільному задовільному стані. Троє дітей продовжують лікування амбулаторно (вдома), ще сім - стаціонарно. Попередній діагноз - ротавірусна інфекція. Обстежені всі діти контактної групи", - написав Ю.Багрянцев.
Зі слів районного інфекціоніста, загрози здоров'ю оточуючих дітей немає. Хворі діти отримують необхідне лікування.
Як повідомляв УНН, через отруєння у дитсадку на Львівщині відкрили кримінальне провадження.
Нагадаємо, у Держпродспоживслужбі констатували збільшення випадків харчових отруєнь серед українців.
За словами нардепа С.Тригубенка, причина збільшення випадків харчових отруєнь у різних регіонах України полягає у відсутності державного та ефективного контролю за якістю продуктів харчування на всіх рівнях.