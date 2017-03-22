Десять детей в Николаевской области попали в больницу из-за ротавирусной инфекцией

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 38675 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 104215 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119633 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 178673 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130433 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125041 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117482 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106517 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107550 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103913 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Десять детей в Николаевской области попали в больницу из-за ротавирусной инфекцией

Десять детей в Николаевской области попали в больницу из-за ротавирусной инфекцией

Киев  •  УНН

 • 11383 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В пгт Казанка Николаевской области, отравились 10 детей в возрасте от трех до пяти лет. Об этом в Facebook сообщил спикер областного управления здравоохранения Юрий Багрянцев, передает УНН.

"Дети, что поступили в местную ЦРБ с признаками острой желудочно-кишечной инфекции находятся в стабильном удовлетворительном состоянии. Трое детей продолжают лечение амбулаторно (дома), еще семь - стационарно. Предварительный диагноз - ротавирусная инфекция. Обследованы все дети контактной группы", - написал Ю. Багрянцев.

По словам районного инфекциониста, угрозы здоровью окружающих детей нет. Больные дети получают необходимое лечение.

Как сообщал УНН, из-за отравления в детсаду во Львовской области открыли уголовное производство .

Напомним, в Госпродпотребслужбе констатировали увеличение случаев пищевых отравлений среди украинцев .

По словам нардепа С.Тригубенко, причина увеличения случаев пищевых отравлений в различных регионах Украины заключается в отсутствии государственного и эффективного контроля за качеством продуктов питания на всех уровнях.

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