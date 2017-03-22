Десять детей в Николаевской области попали в больницу из-за ротавирусной инфекцией

"Дети, что поступили в местную ЦРБ с признаками острой желудочно-кишечной инфекции находятся в стабильном удовлетворительном состоянии. Трое детей продолжают лечение амбулаторно (дома), еще семь - стационарно. Предварительный диагноз - ротавирусная инфекция. Обследованы все дети контактной группы", - написал Ю. Багрянцев.

По словам районного инфекциониста, угрозы здоровью окружающих детей нет. Больные дети получают необходимое лечение.

Как сообщал УНН, из-за отравления в детсаду во Львовской области открыли уголовное производство .

Напомним, в Госпродпотребслужбе констатировали увеличение случаев пищевых отравлений среди украинцев .

По словам нардепа С.Тригубенко, причина увеличения случаев пищевых отравлений в различных регионах Украины заключается в отсутствии государственного и эффективного контроля за качеством продуктов питания на всех уровнях.