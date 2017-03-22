Десять детей в Николаевской области попали в больницу из-за ротавирусной инфекцией
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В пгт Казанка Николаевской области, отравились 10 детей в возрасте от трех до пяти лет. Об этом в Facebook сообщил спикер областного управления здравоохранения Юрий Багрянцев, передает УНН.
"Дети, что поступили в местную ЦРБ с признаками острой желудочно-кишечной инфекции находятся в стабильном удовлетворительном состоянии. Трое детей продолжают лечение амбулаторно (дома), еще семь - стационарно. Предварительный диагноз - ротавирусная инфекция. Обследованы все дети контактной группы", - написал Ю. Багрянцев.
По словам районного инфекциониста, угрозы здоровью окружающих детей нет. Больные дети получают необходимое лечение.
Как сообщал УНН, из-за отравления в детсаду во Львовской области открыли уголовное производство .
Напомним, в Госпродпотребслужбе констатировали увеличение случаев пищевых отравлений среди украинцев .
По словам нардепа С.Тригубенко, причина увеличения случаев пищевых отравлений в различных регионах Украины заключается в отсутствии государственного и эффективного контроля за качеством продуктов питания на всех уровнях.