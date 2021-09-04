Десять причин замовити доставку квітів

1. Тепло і ніжність — без зайвих слів

Квіти — це дивні створіння природи, що дозволяють своєю красою і вишуканим ароматом висловити найпрекрасніші почуття, не промовляючи при цьому ні слова. Існує особлива “мова квітів”, і професійні флористи віртуозно ним користуються, складаючи ефектні композиції. Комбінація різних рослин сплітається в барвисте послання, яке легко розшифрує дорога вам людина. За допомогою красивого букета можна освідчитися в коханні, висловити захоплення, повагу, вдячність і навіть попросити вибачення. Немає такого серця, яке б не розтануло від виду ніжних бутонів, зібраних в розкішний букет! А послуга доставки квітів вручить букет у визначений термін, навіть якщо ви дуже зайняті або перебуваєте за тисячу кілометрів від адресата.

2. Якісні і красиві композиції для будь-якого випадку

Часто буває, що важко підібрати подарунок для заходу або на якусь урочисту дату. Квіти — це безпрограшний варіант подарунка, який завжди радує і приносить приємні емоції. На сайті квіткового салону букети зібрані по тематиках, що полегшує завдання вибору букета на свято. Досить зайти в потрібну категорію, вибрати потрібний букет і вказати адресу для служби доставки квітів. Будь-яке свято заслуговує уквітчання!

3. Чари для двох

Тендітні, ніжні квіти — надійні помічники в сердечних справах. Квітковий презент, вручений з приводу і без — це відмінний інструмент для підтримки теплих почуттів в парі і зміцнення особистих відносин. Сплеск ніжних емоцій, які дарують квіти, сприяє освіженню відносин, посилення емоцій і взаєморозуміння між закоханими. Будь-які розбіжності і нерозуміння чарівним чином “гасить” звичайний букет квітів. Зробіть несподіваний романтичний сюрприз дорогій людині — замовте букет з доставкою, здивуєте і порадуйте її проявом уваги.

4. Нерішучість — не порок, а... привід купити квітковий букет!

Як часто нудяться закохані, не в силах вимовити заповітне “Люблю”! Витончений букет з троянд, лілій, тюльпанів, сонячних ромашок або півоній може стати квітковим освідченням у коханні і розтопити серце коханої дівчини. Якщо точно знаєте переваги дівчини, виберіть її улюблені квіти. Якщо немає — замовте букет з кількох різних кольорів. Один з них точно сподобається! При цьому ароматний сюрприз не потрібно вручати самостійно, гублячись і червоніючи під поглядом улюблених очей — це завдання точно і оперативно виконає служба доставки квітів. Зробіть собі щастя взаємної любові!

5. Коли квіти допомагають справі

Елегантні і стримані “офіційні” букети і кошики дозволяють прикрасити офіс, висловити повагу діловим партнерам, привітати колегу або боса з важливою датою або святом, не витрачаючи час на пошук підходящої композиції. Професійні флористи прекрасно знайомі з діловим етикетом і готові запропонувати сотні неординарних композицій, відповідних обстановці конкретного заходу. Наприклад, з нагоди укладення перспективного договору в офіс ділового партнера можна замовити кошик чудових троянд винного відтінку в обрамленні смарагдової зелені — саме ці розкішні і горді квіти найчастіше використовуються в бізнес-букетах. Залиште заявку — флористи складуть оригінальні бізнес-композиції в корпоративному забарвленні або з урахуванням особистих переваг, а служба доставки негайно домчить квіти за потрібною адресою. З нагоди укладення перспективного договору замовте доставку квітів в офіс вашого ділового партнера.

6. Данина традиції і хороший тон

Є чимало ситуацій, коли дарування квітів передбачено традиціями, що склалися за багато років. Наприклад, лінійка на 1 вересня в школі, урочиста виписка з пологового будинку, весілля і так далі. Доставка квітів допомагає дотримати традиції і справити хороше враження на оточуючих, з’явившись на важливому заході з головним атрибутом — шикарним букетом свіжих квітів.

7. Якщо не можна гаяти жодної хвилини

Цілеспрямовано обходити магазини в пошуках ідеального квіткового подарунка — це розкіш, недоступна сучасній людині, вимушеної жити в умовах цейтноту. Щоб витрачати час раціонально, краще користуватися електронними сервісами і зручною доставкою — особливо, якщо справа стосується кольорів для свята. Може виявитися, що в звичайних магазинах напередодні 8 березня або 1 вересня усі хороші букети вже розхапали! Зате на сайті квіткового салону квіти ніколи не вичерпаються — в будь-який час доби вибрати і замовити букет можна всього за пару кліків, і зручна доставка квітів привезе букет за потрібною адресою. А якщо серед стандартних композицій не знайшлося нічого підходящого, то флорист із задоволенням складе унікальний квітковий презент.

8. Скорочуючи відстані

Що робити, якщо близькі люди змушені розлучитися, виїхати на час в іншу країну або місто? Звичайно ж, не забувати радувати один одного, вітати зі святами і важливими датами. Оперативна доставка квітів стверджує: проявляти ніжність, любов, турботу і увагу можна і на відстані! Щоб передати рідним і коханим квітковий привіт, досить невеликого букета, супровід листівкою з теплими словами. При бажанні можна прикласти улюблені солодощі, м’яку іграшку. Скористайтеся доставкою квітів — і ви більше ніколи не пропустите важливий привід для привітання дорогої людини і вручення букета. Зі службою доставки квітів тисячі кілометрів, гори і океани перестають бути перешкодою для справжніх почуттів!

9. Неймовірно зручно!

Швидка доставка квітів на свято — це неймовірно зручно! Не потрібно самостійно везти букет, нервуючи і запізнюючись. Не потрібно переживати за збереження квітів, оберігаючи букет, щоб не пом’явся — нехай за вас про це переживає кур’єр. Зберіть гарний презент, нехай в ньому будуть не тільки квіти, а й інші приємні речі на зразок шоколаду або повітряних куль, вкажіть потрібний час, і сюрприз приїде до адресата точно в строк.

10. Таємнича романтика

Анонімна доставка квітів — це можливість привітати або висловити увагу людині, залишаючись при цьому інкогніто. Найчастіше послугою анонімної доставки квітів користуються чоловіки, щоб здивувати і порадувати кохану дівчину. Багато хлопців, бажаючи розпалити інтерес до себе, саме з такого ефектного жесту починають процес залицяння за жінкою, яка сподобалася. Гарний букет від невідомої людини — це відмінний сюрприз, який завжди дивує і викликає підвищений інтерес до дарувальника. Це прекрасна інтрига — адресат мучиться цікавістю і гадає, від кого ці прекрасні квіти? Хто цей загадковий шанувальник, оточений ореолом таємниці? Ще більше “дров у багаття” цікавості можна підкинути, якщо прикласти до букету загадкову записку.

І на завершення: професійні флористи з ніжних квітів здатні створювати справжні шедеври флористичного мистецтва! Таких букетів точно немає в звичайних магазинах. Не вірите — переконайтеся самі!