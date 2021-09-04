Десять причин заказать доставку цветов

ukru
Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 21123 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 52568 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 136980 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 155056 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 125123 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 121198 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 158554 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124933 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 169535 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143592 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп объявил о создании Стратегического крипторезерва США

Трамп объявил о создании Стратегического крипторезерва США

2 марта, 22:19 • 31579 просмотра
Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

2 марта, 22:41 • 69393 просмотра
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

3 марта, 00:28 • 56058 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

3 марта, 01:48 • 62747 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

03:21 • 77241 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 155061 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 158557 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 317212 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 283990 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 268514 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 136987 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 128115 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 169538 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 124823 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 124689 просмотра
Актуальное
Десять причин заказать доставку цветов

Десять причин заказать доставку цветов

Киев  •  УНН

 • 467883 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В современной беспокойной жизни самый ценный ресурс — время. Удобный заказ цветов онлайн и оперативная доставка букетов — это услуги, которые были специально созданы для того, чтобы позволить клиентам сберечь драгоценное время и одновременно успеть поздравить и порадовать дорогих людей свежими и ароматными цветами. Преимуществ у доставки цветов немало — перечислим здесь наиболее яркие плюсы этой услуги, убеждающие сделать однозначный выбор в пользу современного сервиса доставки цветов.

1. Тепло и нежность — без лишних слов

Цветы — это удивительные создания природы, позволяющие своей красотой и изысканным ароматом выразить самые прекрасные чувства, не произнося при этом ни слова. Существует особенный “язык цветов”, и профессиональные флористы виртуозно им пользуются, составляя эффектные композиции. Комбинация разных растений сплетается в красочное послание, которое легко расшифрует дорогой вам человек. С помощью красивого букета можно признаться в любви, выразить восхищение, уважение, благодарность и даже попросить прощения. Нет такого сердца, которое бы не растаяло от вида нежных бутонов, собранных в роскошный букет! А услуга доставки цветов вручит букет в точно означенный срок, даже если вы очень заняты или находитесь за тысячу километров от адресата.

2. Качественные и красивые композиции для любого случая

Часто бывает, что трудно подобрать подарок для мероприятия или на какую-то торжественную дату. Цветы — это беспроигрышный вариант презента, который всегда радует и доставляет приятные эмоции. На сайте цветочного салона букеты собраны по тематикам, что облегчает задачу выбора букета на праздник. Достаточно зайти в нужную категорию, выбрать понравившийся букет и указать адрес для службы доставки цветов. Любой праздник заслуживает украшения цветами!

3. Волшебство для двоих

Хрупкие, нежные цветы — надежные помощники в сердечных делах. Цветочный презент, преподнесенный по поводу и без — это отличный инструмент для поддержки теплых чувств в паре и укрепления личных отношений. Всплеск нежных эмоций, которые дарят цветы, способствует освежению отношений, усилению эмоций и взаимопонимания между влюбленными. Любые разногласия и непонимания волшебным образом “гасит” обычный букет цветов. Сделайте неожиданный романтический сюрприз дорогому человеку — закажите букет с доставкой, удивите и порадуйте его проявлением внимания.

4. Робость — не порок, а... повод купить цветочный букет!

Как часто томятся влюбленные, не в силах произнести заветное “Люблю”! Изящный букет из роз, лилий, тюльпанов, солнечных ромашек или пионов может стать цветочным признанием в любви и растопить сердце любимой девушки. Если точно знаете предпочтения девушки, выберите ее любимые цветы. Если нет — закажите букет из нескольких разных цветов. Какой-то из них точно понравится! При этом ароматный сюрприз не нужно вручать самостоятельно, теряясь и краснея под взглядом любимых глаз — эту задачу точно и оперативно выполнит служба доставки цветов. Доставьте себе счастье взаимной любви!

5. Когда цветы помогают делу

Элегантные и сдержанные “официальные” букеты и корзины позволяют украсить офис, выразить уважение деловым партнерам, поздравить коллегу или босса с важной датой или праздником, не затрачивая время на поиск подходящей композиции. Профессиональные флористы прекрасно знакомы с деловым этикетом и готовы предложить сотни неординарных композиций, соответствующих обстановке конкретного мероприятия. Например, по случаю заключения перспективного договора в офис делового партнёра можно заказать корзину чудесных роз винного оттенка в обрамлении изумрудной зелени — именно эти роскошные и гордые цветы чаще всего используются в бизнес-букетах. Оставьте заявку — флористы составят оригинальные бизнес-композиции в корпоративной расцветке или с учетом личных предпочтений, а служба доставки немедленно домчит цветы по нужному адресу. По случаю заключения перспективного договора закажите доставку цветов в офис вашего делового партнёра.

6. Дань традиции и хороший тон

Есть немало ситуаций, когда дарение цветов предписано сложившимися за много лет традициями. К примеру, линейка на 1 сентября в школе, торжественная выписка из роддома, свадьба и так далее. Доставка цветов помогает соблюсти традиции и произвести хорошее впечатление на окружающих, появившись на важном мероприятии с главным атрибутом — шикарным букетом свежих цветов.

7. Если каждая минута на счету

Целенаправленно обходить магазины в поисках идеального цветочного подарка — это роскошь, недоступная современному человеку, вынужденного жить в условиях цейтнота. Чтобы расходовать время рационально, лучше пользоваться электронными сервисами и удобной доставкой — особенно, если дело касается цветов для праздника. Может оказаться, что в обычных магазинах в преддверии 8 марта или 1 сентября все хорошие букеты уже расхватали! Зато на сайте цветочного салона цветы никогда не иссякнут — в любое время суток выбрать и заказать букет можно всего за пару кликов, и удобная доставка цветов привезет букет по нужному адресу. А если среди стандартных композиций не нашлось ничего подходящего, то флорист с удовольствием составит уникальный цветочный презент.

8. Сокращая расстояния

Что делать, если близкие люди вынуждены разлучиться, уехать на время в другую страну или город? Конечно же, не забывать радовать друг друга, поздравлять с праздниками и важными датами. Оперативная доставка цветов утверждает: проявлять нежность, любовь, заботу и внимание можно и на расстоянии! Чтобы передать родным и любимым цветочный привет, достаточно небольшого букета, сопровожденного открыткой с теплыми словами. При желании можно приложить любимые сладости, мягкую игрушку. Воспользуйтесь доставкой цветов — и вы больше никогда не пропустите важный повод для поздравления дорогого человека и вручения букета. Со службой доставки цветов тысячи километров, горы и океаны перестают быть преградой для настоящих чувств!

9. Невероятно удобно!

Быстрая доставка цветов на праздник — это невероятно удобно! Не нужно самостоятельно везти букет, нервничая и опаздывая. Не нужно переживать за сохранность цветов, оберегая букет, чтобы не помялся — пусть за вас об этом переживает курьер. Соберите красивый презент, пусть в нем будут не только цветы, но и другие приятные вещи вроде шоколада или воздушных шаров, укажите нужное время, и сюрприз приедет к адресату точно в срок.

10. Таинственная романтика

Анонимная доставка цветов — это возможность поздравить или выразить внимание человеку, оставаясь при этом инкогнито. Чаще всего услугой анонимной доставки цветов пользуются мужчины, чтобы удивить и порадовать любимую девушку. Многие парни, желая разжечь интерес к себе, именно с такого эффектного жеста начинают процесс ухаживания за приглянувшейся дамой. Красивый букет от неизвестного человека — это отличный сюрприз, который всегда удивляет и вызывает повышенный интерес к дарителю. Это прекрасная интрига — адресат терзается любопытством и гадает, от кого эти прекрасные цветы? Кто этот загадочный поклонник, окруженный ореолом тайны? Еще больше “дров в костер” любопытства можно подкинуть, если приложить к букету загадочную записку.

И в завершение: профессиональные флористы из нежных цветов способны создавать подлинные шедевры флористического искусства! Таких букетов точно нет в обычных магазинах. Не верите — убедитесь сами!

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы