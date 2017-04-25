Десять людей загинули в результаті вибуху у Пакистані

Аварія сталася, коли автомобіль їхав з Пара Чамкані до району Садда.

Постраждалих доправили до лікарні в головному місті агентства Парачинарі, у той час як трьох тяжко поранених повезли на лікування до Пешавара.

Згідно з даними міжвідомчої розвідки країни, спеціальний вертоліт Мі-17 був відправлений до Парачинара для переміщення поранених до Пешавара.

Співробітники служби безпеки, які прибули до місця вибуху, оточили весь район. Була також проведена пошукова операція.

Нагадаємо, щонайменше четверо людей загинули під час вибуху в Пакистані.