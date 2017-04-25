Десять человек погибли в результате взрыва в Пакистане

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 18949 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 79243 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140436 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110947 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112846 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110114 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102429 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106435 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103106 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149868 просмотра

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Актуальное
Десять человек погибли в результате взрыва в Пакистане

Десять человек погибли в результате взрыва в Пакистане

Киев  •  УНН

 • 8229 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. По меньшей мере десять человек, включая женщину, погибли и несколько получили ранения, когда пассажирский микроавтобус подорвался на мине в районе Годдар в агентстве Куррам во вторник утром, передает УНН со ссылкой на Dunya News.

Авария произошла, когда автомобиль ехал с Пара Чамкани в район Садда.

Пострадавших доставили в больницу в главном городе агентства - Парачинаре, в то время как трое тяжело раненых повезли на лечение в Пешавар.

Согласно данным межведомственной разведки страны, специальный вертолет Ми-17 был отправлен в Парачинар для перемещения раненых в Пешавар.

Сотрудники службы безопасности, которые прибыли к месту взрыва, окружили весь район. Была также проведена поисковая операция.

Напомним, по меньшей мере четыре человека погибли при взрыве в Пакистане.

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