Десять человек погибли в результате взрыва в Пакистане
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. По меньшей мере десять человек, включая женщину, погибли и несколько получили ранения, когда пассажирский микроавтобус подорвался на мине в районе Годдар в агентстве Куррам во вторник утром, передает УНН со ссылкой на Dunya News.
Авария произошла, когда автомобиль ехал с Пара Чамкани в район Садда.
Пострадавших доставили в больницу в главном городе агентства - Парачинаре, в то время как трое тяжело раненых повезли на лечение в Пешавар.
Согласно данным межведомственной разведки страны, специальный вертолет Ми-17 был отправлен в Парачинар для перемещения раненых в Пешавар.
Сотрудники службы безопасности, которые прибыли к месту взрыва, окружили весь район. Была также проведена поисковая операция.
Напомним, по меньшей мере четыре человека погибли при взрыве в Пакистане.