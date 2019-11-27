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Десять футболістів "Ліверпуля" потрапили до номінантів збірної року УЄФА

Десять футболістів "Ліверпуля" потрапили до номінантів збірної року УЄФА

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. УЄФА склав шорт-лист з 50 кандидатів на потрапляння в символічну збірну 2019 року за версією асоціації, передає УНН з посиланням на сайт організації.

На місце в 19-ту за рахунком Команду року претендують 50 провідних футболістів Європи. Користувачі повинні вибрати розстановку і 11 кращих з 5 воротарів, 15 захисників, 15 півзахисників і 15 нападників.

Претендентами стали:

Воротарі — Аліссон (“Ліверпуль”), Едерсон Мораес (“Манчестер Сіті”), Ян Облак (“Атлетіко”), Андре Онана (“Аякс”), Марк-Андре тер Штеген (“Барселона”)

Захисники — Трент Александер-Арнолд, Ендрю Робертсон, Вірджіл ван Дейк (всі — “Ліверпуль”), Жорді Альба, Жерар Піке (обидва — “Барселона”), Сесар Аспілікуета (“Челсі”), Дейлі Блінд, Ніколас Тальяфіко (обидва — “Аякс”), Ян Вертонген (“Тоттенхем”), Маттейс де Лігт (“Ювентус”), Йозуа Кіммі (“Баварія”), Каліду Кулібалі (“Наполі”), Емерік Лапорт (“Манчестер Сіті”), Серхіо Рамос (“Реал”), Хосе Марія Хіменес (“Атлетіко”)

Півзахисники — Тіаго Алькантара (“Баварія”), Донні ван де Бек, Хакім Зіеш (обидва — “Аякс”), Джорджиніо Вейналдум, Фабіньо, Джордан Хендерсон (всі — “Ліверпуль”), Кевін де Брюйне, Давид Сільва, Бернарду Сільва (всі — “Манчестер Сіті”), Френкі де Йонг (“Барселона”), Анхель Ді Марія (“Парі Сен-Жермен”), Жоржиньо, Нгола Канте (обидва — “Челсі”), Бруну Фернандеш (“Спортінг”), Фабіан Руїс (“Наполі”)

Нападники — Еден Азар (“Реал”), Серхіо Агуеро, Рахім Стерлінг (обидва — “Манчестер Сіті”), Серж Гнабрі, Роберт Левандовські (обидва — “Баварія”), Харрі Кейн, Сон Хін-Мін (обидва — “Тоттенхем”) , Садьо Мане, Мохамед Салах, Роберто Фірміно (всі — “Ліверпуль”), Кіліан Мбаппе (“ПСЖ”), Ліонель Мессі (“Барселона”), П’єр-Емерік Обамеянг (“Арсенал”), Кріштіану Роналду (“Ювентус”) , Душан Тадич (“Аякс”).

Примітно, що одразу 10 гравців “Ліверпуля” потрапили до претендентів.

Зауважимо, що номінантів відібрала редакція УЄФА на підставі виступів за клуби ізбірні в 2019 році.

Додамо також, голосування на сайті УЄФА завершиться 9 січня.

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