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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Десять футболистов "Ливерпуля" попали в номинанты сборной года УЕФА

Десять футболистов "Ливерпуля" попали в номинанты сборной года УЕФА

Киев  •  УНН

 • 9779 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. УЕФА составил шорт-лист из 50 кандидатов на попадание в символическую сборную 2019 года по версии ассоциации, передает УНН со ссылкой на сайт организации.

На место в 19-ю по счету Команду года претендуют 50 ведущих футболистов Европы. Пользователи должны выбрать расстановку и 11 лучших из 5 вратарей, 15 защитников, 15 полузащитников и 15 нападающих.

Претендентами стали:

Вратари — Алиссон (“Ливерпуль”), Эдерсон Мораес (“Манчестер Сити”), Ян Облак (“Атлетико”), Андре Онана (“Аякс”), Марк-Андре тер Штеген (“Барселона”)

Защитники — Трент Александер-Арнолд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк (все — “Ливерпуль”), Жорди Альба, Жерар Пике (оба — “Барселона”), Сесар Аспиликуэта (“Челси”), Дейли Блинд, Николас Тальяфико (оба — “Аякс”), Ян Вертонген (“Тоттенхэм”), Маттейс де Лигт (“Ювентус”), Йозуа Кимми (“Бавария”), Калиду Кулибали (“Наполи”), Эмерик Лапорт (“Манчестер Сити”), Серхио Рамос (“Реал”), Хосе Мария Хименес (“Атлетико”)

Полузащитники — Тиаго Алькантара (“Бавария”), Донни ван де Бек, Хаким Зиеш (оба — “Аякс”), Джорджинио Вейналдум, Фабиньо, Джордан Хендерсон (все — “Ливерпуль”), Кевин де Брюйне, Давид Сильва, Бернарду Сильва ( все — “Манчестер Сити”), Фрэнки де Йонг (“Барселона”), Анхель Ди Мария (“Пари Сен-Жермен”), Жоржиньо, Нгола Канте (оба — “Челси”), Бруну Фернандеш (“Спортинг”), Фабиан Руис (“Наполи”)

Нападавшие — Эден Азар ( “Реал”), Серхио Агуэро, Стерлинг (оба — “Манчестер Сити”), Серж Гнабри, Роберт Левандовски (оба — “Бавария”), Харри Кейн, Сон Хин-Мин (оба — “Тоттенхэм” ), Садьо Мане, Мохамед Салах, Роберто Фирмино (все -“Ливерпуль”), Килиан Мбаппе (“ПСЖ”), Лионель Месси (“Барселона”), Пьер-Емерик Обамеянг (“Арсенал”), Криштиану Роналду (“Ювентус”), Душан Тадич (“Аякс”).

Примечательно, что сразу 10 игроков “Ливерпуля” попали к претендентам.

Заметим, что номинантов отобрала редакция УЕФА на основании выступлений за клубы избирни в 2019 году.

Добавим также, голосования на сайте УЕФА завершится 9 января.

Украинские Национальные Новости

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