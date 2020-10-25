“Десна” завоювала виїзну перемогу у поєдинку чемпіонату України проти “Олімпіку”
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У поєдинку сьомого туру Прем’єр-ліги України донецький “Олімпік” приймав чернігівську “Десну”, передає УНН з посиланням на сайт УПЛ.
Після чудово проведених літа й вересня підопічні Ігоря Климовського забуксували в жовтні. Причому як і в попередньому матчі з “Ворсклою”, в зустрічі з “Десною” “Олімпік” мало в чому поступався опоненту суто в ігровому аспекті. У першому таймі чернігівці використали дві контратаки (забили Шевцов і Тотовицький), натомість господарі поля, частіше володіючи м’ячем, атакували менш гостро й свої моменти не реалізували.
На другий тайм, маючи перевагу в два м’ячі, команда Олександра Рябоконя виходила з наміром віддати ініціативу супернику, намагаючись зловити того через контрнапад. Однак більше забитих м’ячів глядачі не побачили — 0:2.
Отже, Андрій Тотовицький забив 25-й м’яч в УПЛ, а його команда перервала смугу виїзних невдач.
Варто зазначити, що “Десна” з 12 очками вийшла на 4-й рядок, а “Олімпік” з 9-му балами — 7-мі.