"Десна" завоевала выездную победу в поединке чемпионата Украины против "Олимпик"

После прекрасно проведенных лета и сентября подопечные Игоря Климовского забуксовали в октябре. Причем, как и в предыдущем матче с “Ворсклой”, во встрече с “Десной” “Олимпик” мало в чем уступал оппоненту в чисто в игровом аспекте. В первом тайме черниговцы использовали две контратаки (забили Шевцов и Тотовицкий), зато хозяева поля, чаще владея мячом, атаковали менее остро и свои моменты не реализовали.

На второй тайм, имея преимущество в два мяча, команда Александра Рябоконя выходила с намерением отдать инициативу сопернику, стараясь поймать того из-за контрнападения. Однако больше забитых мячей зрители не увидели — 0:2.

Итак, Андрей Тотовицкий забил 25-й мяч в УПЛ, а его команда прервала полосу выездных неудач.

Стоит отметить, что “Десна” с 12 очками вышла на 4-ю строчку, а “Олимпик” с 9-м баллами — 7-е.