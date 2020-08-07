"Десна" орендувала півзахисника "Шахтаря"

Угоду з чернігівським клубом розраховано на один сезон. Новачок виступатиме під 14-м номером.

19-річний гравець є випускником академії “Шахтаря”. 2018 року він став чемпіоном України з командою U-17. Виступав за молодіжний склад “оранжево-чорних”, з U-19 узяв участь у двох розіграшах Юнацької ліги УЄФА. Восени 2018-го Мудрик дебютував за головну команду в кубковому матчі з “Олімпіком” (3:2) у віці 17 років і став першим футболістом “Шахтаря”, який народився в новому тисячолітті (5 січня 2001 року).

У сезоні-2018/19 Мудрик на правах оренди виступав за “Арсенал-Київ” (провів 10 поєдинків в УПЛ). А наприкінці ЧУ-2019/20 футболіст дебютував уже у складі “Шахтаря”: Луїш Каштру випускав Мудрика в матчах із “Десною” (4:2), “Колосом” (2:0) та “Олександрією” (2:2).

Нагадаємо, що “Десна” представлятиме Україну в Лізі Європи наступного сезону.