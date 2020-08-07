"Десна" арендовала полузащитника "Шахтера"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Полузащитник “Шахтера” Михаил Мудрик на правах аренды перешел в черниговскую “Десну”, сообщает УНН со ссылкой на сайты команды.
Соглашение с черниговским клубом рассчитано на один сезон. Новичок будет выступать под 14-м номером.
19-летний игрок является выпускником академии “Шахтера”. В 2018-м он стал чемпионом Украины с командой U-17. Выступал за молодежный состав “оранжево-черных”, с U-19 принял участие в двух розыгрышах Юношеской лиги УЕФА. Осенью 2018-го Мудрик дебютировал за главную команду в кубковом матче с “Олимпиком” (3:2) в возрасте 17 лет и стал первым футболистом “Шахтера”, который родился в новом тысячелетии (5 января 2001 года).
В сезоне-2018/19 Мудрик на правах аренды выступал за “Арсенал-Киев” (провел 10 поединков в УПЛ). А в конце ЧУ-2019/20 футболист дебютировал уже в составе “Шахтера”: Луиш Каштру выпускал Мудрика в матчах с “Десной” (4:2), “Колос” (2:0) и “Александрией” (2:2).
Напомним, что “Десна” будет представлять Украину в Лиге Европы следующего сезона.