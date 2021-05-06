“Десна” і “Ворскла” продовжили безвиграшну серію в УПЛ

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Полтавська “Ворскла” приймала чернігівську “Десну” у зустрічі 25-го туру чемпіонату України з футболу, повідомляє УНН.

Деталі

В середині тайму господарі поля відкрили рахунок. Уродженець Люксембургу Олівьє Тілль замкнув простріл низом у виконанні Степанюка. Проте втримати переможний результат футболісти “Ворскли” не зуміли. На 54 хвилині Гітченко ударом головою вирівняв цифри на табло — 1:1.

Примітно, що пропускна серія “Ворскли” триває в чемпіонаті 6 матчів — 14 голів.

Доповнення

“Десна” та “Ворскла” вирівнялися за набраними очками — 38. Обидві команди не можуть виграти в чемпіонаті вже три гри поспіль.

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