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"Десна" и "Ворскла" продлили безвыигрышную серию в УПЛ

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КИЕВ. 6 мая. УНН. Полтавская “Ворскла” принимала черниговской “Десны” во встрече 25-го тура чемпионата Украины по футболу, сообщает УНН.

Детали

В середине тайма хозяева поля открыли счет. Уроженец Люксембурга Оливье Тилль замкнул прострел низом в исполнении Степанюка. Однако удержать победный результат футболисты “Ворсклы” не сумели. На 54 минуте Гитченко ударом головой сравнял цифры на табло — 1: 1.

Примечательно, что пропускная серия “Ворсклы” продолжается в чемпионате 6 матчей — 14 голов.

Дополнение

“Десна” и “Ворскла” выровнялись по набранным очкам — 38. Обе команды не могут выиграть в чемпионате уже три игры подряд.

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