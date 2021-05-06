"Десна" и "Ворскла" продлили безвыигрышную серию в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Полтавская “Ворскла” принимала черниговской “Десны” во встрече 25-го тура чемпионата Украины по футболу, сообщает УНН.
Детали
В середине тайма хозяева поля открыли счет. Уроженец Люксембурга Оливье Тилль замкнул прострел низом в исполнении Степанюка. Однако удержать победный результат футболисты “Ворсклы” не сумели. На 54 минуте Гитченко ударом головой сравнял цифры на табло — 1: 1.
Примечательно, что пропускная серия “Ворсклы” продолжается в чемпионате 6 матчей — 14 голов.
Дополнение
“Десна” и “Ворскла” выровнялись по набранным очкам — 38. Обе команды не могут выиграть в чемпионате уже три игры подряд.