"Десна" і "Олександрія" продовжили безвиграшну серію в УПЛ

Деталі

На 28 хвилині містяни відкрили рахунок у зустрічі, розігравши чудову комбінацію. Спочатку Денис Мірошніченко майже з центральної лінії зробив передачу на Івана Калюжного. Той, зльоту, головою переправив “круглого” на Макса Третьякова, який робив забігання до штрафного майданчика суперника. Йому залишалося лише переправити м’яч у ворота. Що і сталося — 0:1.

Після пропущеного голу господарі увімкнули й без того хороші швидкості в атаці, і вже за 7 хвилин зрівняли рахунок. Відзначився Безбородько — 1:1.

Кінцівка зустрічі була дуже нервовою. Ближче до перемоги були підопічні Юрія Гури, але нічия стала закономірним результатом.

Доповнення

Обидві команди не виграють вже три тури: “Олександрія” шоста в таблиці (19 очок), а “Десна” восьма (18).