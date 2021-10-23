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"Десна" и "Александрия" продлили безвыигрышную серию в УПЛ

Киев • УНН

 • 15082 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. На стадионе им. Ю. Гагарина (Чернигов) прошел матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги с участием "Десны" и "Александрии", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Александрии".

"Десна" и "Александрия" продлили безвыигрышную серию в УПЛ

Детали

На 28 минуте горожане открыли счет во встрече, разыграв отличную комбинацию. Сначала Денис Мирошниченко почти с центральной линии сделал передачу на Ивана Калюжного. Тот, взлета, головой переправил “круглого” на Макса Третьякова, который делал забегания в штрафную соперника. Ему оставалось только переправить мяч в ворота. Что и произошло — 0:1.

После пропущенного гола хозяева включили и без того хорошие скорости в атаке, и уже через 7 минут сравняли счет. Отличился Безбородко — 1:1.

Концовка встречи была очень нервной. Ближе к победе были подопечные Юрия Гуры, но ничья стала закономерным результатом.

Дополнение

Обе команды не выигрывают уже три тура: “Александрия” шестая в таблице (19 очков), а “Десна” восьмая (18).

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