"Десна" и "Александрия" продлили безвыигрышную серию в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. На стадионе им. Ю. Гагарина (Чернигов) прошел матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги с участием "Десны" и "Александрии", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Александрии".
Детали
На 28 минуте горожане открыли счет во встрече, разыграв отличную комбинацию. Сначала Денис Мирошниченко почти с центральной линии сделал передачу на Ивана Калюжного. Тот, взлета, головой переправил “круглого” на Макса Третьякова, который делал забегания в штрафную соперника. Ему оставалось только переправить мяч в ворота. Что и произошло — 0:1.
После пропущенного гола хозяева включили и без того хорошие скорости в атаке, и уже через 7 минут сравняли счет. Отличился Безбородко — 1:1.
Концовка встречи была очень нервной. Ближе к победе были подопечные Юрия Гуры, но ничья стала закономерным результатом.
Дополнение
Обе команды не выигрывают уже три тура: “Александрия” шестая в таблице (19 очков), а “Десна” восьмая (18).