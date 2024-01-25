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Десятки потенційних планет можуть бути сприятливими для життя: дослідження вчених

Київ • УНН

 • 25937 перегляди

Вчені виявили 85 можливих екзопланет з температурою, придатною для життя. Шістдесят з цих потенційних екзопланет є свіжими знахідками.

Учені виявили 85 потенційних планет за межами нашої Сонячної системи, які можуть бути сприятливими для життя. Про це пише Sky News, інформує УНН.

Деталі

Як повідомляється, астрономи виявили 85 можливих планет за межами нашої Сонячної системи з температурою, яка може бути досить прохолодною для життя.

Ці екзопланети, схожі за розміром на Юпітер, Сатурн і Нептун, були виявлені за допомогою даних супутника НАСА Transitioning Exoplanet Survey Satellite (TESS).

Зазвичай, щоб виявити екзопланету таким чином, необхідно побачити щонайменше три транзити, щоб визначити, як довго вона обертається навколо своєї зірки.

Однак у новому дослідженні вчені розглядали системи, які проходять транзитом лише двічі, що означає, що планети мають довший період орбіти, і дозволяє відкривати екзопланети при нижчих температурах.

Шістдесят із 85 потенційних екзопланет є новими відкриттями, а 25 були виявлені в даних TESS незалежними дослідницькими групами.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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