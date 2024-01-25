Десятки потенциальных планет могут быть благоприятными для жизни: исследование ученых

Ученые обнаружили 85 потенциальных планет за пределами нашей Солнечной системы, которые могут быть благоприятными для жизни. Об этом пишет Sky News, информирует УНН.

Детали

Как сообщается, астрономы обнаружили 85 возможных планет за пределами нашей Солнечной системы с температурой, которая может быть достаточно прохладной для жизни.

Эти экзопланеты, похожие по размеру на Юпитер, Сатурн и Нептун, были обнаружены с помощью данных спутника НАСА Transitioning Exoplanet Survey Satellite (TESS).

Обычно, чтобы обнаружить экзопланету таким образом, необходимо увидеть по меньшей мере три транзита, чтобы определить, как долго она вращается вокруг своей звезды.

Однако в новом исследовании ученые рассматривали системы, которые проходят транзитом только дважды, что означает, что планеты имеют более длинный период орбиты, и позволяет открывать экзопланеты при более низких температурах.

Шестьдесят из 85 потенциальных экзопланет являются новыми открытиями, а 25 были обнаружены в данных TESS независимыми исследовательскими группами.

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