Дешева Автоцивілка — дорога аварія. Як правильно обрати страховку для авто

Але якщо потерпілий саме ви, то добре бути впевненим, що протилежна сторона має надійну страхову і не створить зайвих проблем з виплатами. Тож, обираючи поліс, варто замислюватися про це, звертаючи увагу не тільки на ціну, але й на якість послуг та репутацію компанії.

Страхова ARX вже 28 років працює на страховому ринку, довівши свою надійність. Цього року НБУ визнав її повністю прозорою перед законом та клієнтами, на тлі виходу з ринку багатьох компаній.

Які ж переваги Автоцивілки пропонуються в ARX?

Легкість придбання. Процес займе в вас 5-7 хвилин на сайті компанії. При введенні номера машини дані підтягнуться автоматично, а страховка прийде на електронну пошту

Справедливість тарифів. ARX — єдина компанія, яка при розрахунку вартості поліса враховує два додаткових фактори: вік власника авто і вік самого авто. Це дозволяє більш точно і, відповідно, більш справедливо порахувати ціну для різних категорій водіїв

Послуга Автоконсьєрж. Купуючи цю автоцивілку, ви автоматично отримуєте сервіс “Автоконсьєрж”, який передбачає допомогу на дорозі (евакуації або буксирування автомобіля або ремонту, зарядження акумуляторної батареї, доставлення пального (до 10 л), аварійне відкриття замків, дверей тощо.

Знижки для вправних водіїв. Для тих, хто впевнений у своїй водійській майстерності — гарантована знижка в 10%, яка може збільшиться до 25% при придбанні продукту Автоцивілка Смарт

Автоцивілка Смарт — як розраховується додаткова знижка?

Придбавши поліс Автоцивилка смарт, можна отримати знижку в розмірі 10% відразу, а потім збільшити її до 25% при пролонгації договору. Поліс купується онлайн, на сайті компанії.

Розмір знижки буде залежати безпосередньо від індивідуальної манери водіння, тобто працює принцип Pay How You Drive (“сплачуй як водиш”). Чим краще водійські навички, тим вища знижка! Тож. якщо ви не лихач на дорогах, є відмінна можливість заощадити.

Щоб скористатися перевагами Автоцивілки СМАРТ, необхідно завантажити мобільний додаток “Smart Drive”. Зараз існують версії додатка як для iOS, так і для Android, тобто майже для будь-яких смартфонів.

Додаток буде фіксувати основні показники водіння: швидкість, маневри, прискорення, гальмування і використання телефону за кермом. За кожну поїздку нараховуються бали. На підставі отриманих балів і пробігу нараховується знижка при продовженні договору.

Плюс ще й в тому, що додаток “Smart Drive” можна завантажити попередньо, без покупки поліса — тобто можна перевірити свої водійські навички, а потім приймати рішення про покупку продукту.

Застосунок MyARX

Ваш поліс Автоцивілку, які і інші, придбані в ARX, зручно тримати у застосунку для смартфона MyARX, який працює на IOS та Android. У застосунку можна купувати нові договори, відстежувати договори рідних, безпосередньо зв’язуватися з компанією. MyARX працює навіть у режимі офлайн, так що ви завжди зможете звернутися за будь-якою необхідною вам інформацією.

Страхова ARX виплачує близько 4,7 млн грн страхових відшкодувань щодня і має зелене світло у так званому “світлофорі” МТСБУ. Це означає відмінну якість обслуговування. Обирайте надійного партнера та пам’ятайте: дешева автоцивілка — дорога аварія!