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Дешевая Автогражданка – дорогая авария. Как правильно выбрать страховку для авто

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 мая. УНН. Автогражданка - обязательный полис автострахования для водителей. Считается, что у большинства компаний он одинаковый, к тому же не дает никаких преимуществ страхователю, потому что выплата осуществляется потерпевшему.

Но если пострадавший именно вы, хорошо бы быть уверенным, что противоположная сторона имеет надежную страховую и не создаст лишних проблем с выплатами. Поэтому, выбирая полис, стоит задумываться об этом, обращая внимание не только на цену, но и на качество услуг и репутацию компании.

Страховая ARX уже 28 лет работает на страховом рынке, доказав свою надежность. В этом году НБУ признал ее полностью прозрачной перед законом и клиентами на фоне выхода с рынка многих компаний.

Какие же преимущества Автогражданки предлагаются в ARX?

Легкость приобретения. Процесс займет у вас 5-7 минут на сайте компании. При вводе номера машины данные подтянутся автоматически, а страховка придет на электронную почту.

Справедливость тарифов. ARX – единственная компания, которая при расчете стоимости полиса учитывает два дополнительных фактора: возраст владельца авто и возраст самого авто. Это позволяет более точно и, соответственно, более справедливо посчитать цену для разных категорий водителей

Услуга Автоконсьерж. Покупая эту автогражданку, вы автоматически получаете сервис "Автоконсьерж", который предусматривает помощь на дороге (эвакуации или буксировки автомобиля или ремонта, зарядка аккумуляторной батареи, доставка горючего (до 10 л), аварийное открытие замков, дверей и т.д.).

Скидки для аккуратных водителей. Для тех, кто уверен в своем водительском мастерстве - гарантированная скидка в 10%, которая может увеличиться до 25% при приобретении продукта Автогражданка Смарт

Автогражданка Смарт – как рассчитывается дополнительная скидка?

Приобретя полис Автогражданка Смарт, можно получить скидку в размере 10% сразу, а затем увеличить ее до 25% при пролонгации договора. Полис покупается онлайн, на сайте компании.

Размер скидки будет зависеть непосредственно от индивидуальной манеры вождения, то есть работает принцип Pay How You Drive («плати как водишь»). Чем лучше водительские навыки, тем выше скидка! Так что, если вы не лихач на дорогах, есть отличная возможность сэкономить.

Чтобы воспользоваться преимуществами Автогражданки СМАРТ, необходимо загрузить мобильное приложение «Smart Drive». Сейчас существуют версии приложения как для iOS, так и для Android, то есть почти для любых смартфонов.

Приложение будет фиксировать основные показатели вождения: скорость, маневры, ускорение, торможение и использование телефона за рулем. За каждую поездку начисляются баллы. На основании полученных баллов и пробега начисляется скидка при продлении договора.

Плюс еще и в том, что приложение "Smart Drive" можно скачать предварительно, без покупки полиса – то есть можно проверить свои водительские навыки, а затем принимать решение о покупке продукта.

Приложение MyARX

Ваш полис Автогражданку, как и другие, приобретенные в ARX, удобно держать в приложении для смартфона MyARX, работающего на IOS и Android. В приложении можно покупать новые договоры, отслеживать договоры родных, напрямую связываться с компанией. MyARX работает даже в режиме офлайн, так что вы всегда сможете обратиться за любой необходимой информацией.

Страховая ARX выплачивает около 4,7 млн грн страховых возмещений ежедневно и имеет зеленый свет в так называемом светофоре МТСБУ. Это означает отличное качество обслуживания. Выбирайте надежного партнера и помните: дешевая Автогражданка – дорогая авария!

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