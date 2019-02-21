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Десантники відпрацювали нічні стрибки з парашутом в зоні ООС

Десантники відпрацювали нічні стрибки з парашутом в зоні ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. У районі проведення операції Об'єднаних сил воїни-десантники виконали парашутні стрибки вдень та вночі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.

"Десантники однієї з десантно-штурмових бригад, що виконують завдання за призначенням у районі проведення операції Об'єднаних сил, 20 лютого здійснили стрибки з парашутом вдень та вночі. Вправи навчальних стрибків виконували у повному спорядженні зі зброєю із вертольота Мі-8", - вказали у штабі.

Старший лейтенант Катерина Чемес розповіла, що заняття відбулось у межах плану бойової підготовки та з метою підвищення психологічної стійкості.

"За планом підготовки військової частини кожен десантник повинен виконати програму стрибків парашутним способом з різних висот. Найбільше ж уваги приділяється молодим воїнам, котрі посилено вивчають ази десантної справи та переймають досвід у старших товаришів", - додала вона.

У штабі наголосили, що десантно-штурмові підрозділи в районі проведення операції Об’єднаних сил постійно вдосконалюють свою підготовку та готові в будь-яку мить до виконання бойових завдань.

Нагадаємо, у зоні ООС пройшли навчання з РСЗВ "Ураган".

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