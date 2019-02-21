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Десантники отработали ночные прыжки с парашютом в зоне ООС

Десантники отработали ночные прыжки с парашютом в зоне ООС

Киев  •  УНН

 • 14980 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил воины-десантники выполнили парашютные прыжки днем и ночью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Десантники одной из десантно-штурмовых бригад, выполняющих задачи по назначению в районе проведения операции Объединенных сил, 20 февраля совершили прыжки с парашютом днем и ночью. Упражнения учебных прыжков выполняли в полном снаряжении с оружием с вертолета Ми-8", - указали в штабе.

Старший лейтенант Екатерина Чемес рассказала, что занятия состоялись в рамках плана боевой подготовки и с целью повышения психологической устойчивости.

"По плану подготовки воинской части каждый десантник должен выполнить программу прыжков парашютным способом с различных высот. Больше всего внимания уделяется молодым воинам, которые усиленно изучают азы десантного дела и перенимают опыт у старших товарищей", - добавила она.

В штабе отметили, что десантно-штурмовые подразделения в районе проведения операции Объединенных сил постоянно совершенствуют свою подготовку и готовы в любой момент к выполнению боевых задач.

Напомним, в зоне ООС прошли учения с РСЗО "Ураган".

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