Десантники отработали ночные прыжки с парашютом в зоне ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил воины-десантники выполнили парашютные прыжки днем и ночью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
"Десантники одной из десантно-штурмовых бригад, выполняющих задачи по назначению в районе проведения операции Объединенных сил, 20 февраля совершили прыжки с парашютом днем и ночью. Упражнения учебных прыжков выполняли в полном снаряжении с оружием с вертолета Ми-8", - указали в штабе.
Старший лейтенант Екатерина Чемес рассказала, что занятия состоялись в рамках плана боевой подготовки и с целью повышения психологической устойчивости.
"По плану подготовки воинской части каждый десантник должен выполнить программу прыжков парашютным способом с различных высот. Больше всего внимания уделяется молодым воинам, которые усиленно изучают азы десантного дела и перенимают опыт у старших товарищей", - добавила она.
В штабе отметили, что десантно-штурмовые подразделения в районе проведения операции Объединенных сил постоянно совершенствуют свою подготовку и готовы в любой момент к выполнению боевых задач.
Напомним, в зоне ООС прошли учения с РСЗО "Ураган".