Держводагентство розробило план заходів для пропуску льодоходу і паводків
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Державне агентство водних ресурсів України розробило план дій для пропуску льодоходу, повені та паводків. Про це йдеться у повідомленні прес-служби агентства, передає УНН.
“З метою своєчасного вжиття заходів для захисту населених пунктів, господарських об’єктів, сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод під час пропуску льодоходу, повені та паводків у 2017 році Держводагентством розроблено відповідний План дій”, — зазначили у прес-службі.
Відповідно до цього плану, поінформували в агентстві, водогосподарникам доручено здійснити заходи щодо обстеження стану гідроспоруд водосховищ, ставків, меліоративних систем та об’єктів, які перебувають у зоні впливу шкідливої дії льодоходу, повені та паводків, та вжити заходів для забезпечення їх готовності до пропуску високих вод.
Також доручено привести в готовність гідрометричні споруди, прилади, пристрої та обладнання на водомірних постах для здійснення спостережень під час пропуску льодоходу, повені та паводків, підготувати до роботи аварійні бригади, плавзасоби, необхідні механізми, автотранспорт та інше.