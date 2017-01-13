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Госводагентство разработало план мероприятий по пропуску ледохода и паводков

Госводагентство разработало план мероприятий по пропуску ледохода и паводков

Киев • УНН

 • 6039 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Государственное агентство водных ресурсов Украины разработало план действий для пропуска ледохода, наводнения и паводков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства, передает УНН.

"С целью своевременного принятия мер по защите населенных пунктов, хозяйственных объектов, сельскохозяйственных угодий от вредного воздействия вод во время пропуска ледохода, наводнения и паводков в 2017 году Госводагентством разработан соответствующий План действий", - отметили в пресс-службе.

Согласно этому плану, сообщили в агентстве, водохозяйственникам поручено осуществить мероприятия по обследованию состояния гидросооружений водохранилищ, прудов, мелиоративных систем и объектов, находящихся в зоне влияния вредного воздействия ледохода, наводнения и паводков, и принять меры для обеспечения их готовности к пропуску высоких вод.

Также поручено привести в готовность гидрометрические сооружения, приборы, устройства и оборудование на водомерных постах для осуществления наблюдений во время пропуска ледохода, наводнения и паводков, подготовить к работе аварийные бригады, плавсредства, необходимые механизмы, автотранспорт и другое.

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