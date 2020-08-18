Держвиконавця судитимуть за махінації з майном Мінрегіону на 4 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У Харківській області судитимуть старшого державного виконавця Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції за фактом зловживання своїми повноваженнями, які завдали державі збитків на близько 4 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.
“... до суду скеровано обвинувальний акт стосовно старшого державного виконавця Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції за фактом зловживання повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави (ч. 3 ст. 365-2 ККУ)”, - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що держслужбовець, зловживаючи своїми повноваженнями, звернув стягнення на нежитлові приміщення загальною площею понад 5 тис. кв. м, які перебували у господарському віданні державного науково-дослідного інституту та знаходились у власності Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Потім приміщення були реалізовані на торгах на користь ТОВ та фізичної особи, що суперечить нормам чинного законодавства.
“Загальна сума збитків, завданих державі, складає майже 4 млн грн”, — додали у прокуратурі.
Нагадаємо, на Харківщині судитимуть чиновницю, яка підозрюється у розкраданні понад 400 тисяч гривень, виділених на опалюваний сезон.