Держвиконавця судитимуть за махінації з майном Мінрегіону на 4 млн грн

“... до суду скеровано обвинувальний акт стосовно старшого державного виконавця Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції за фактом зловживання повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави (ч. 3 ст. 365-2 ККУ)”, - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що держслужбовець, зловживаючи своїми повноваженнями, звернув стягнення на нежитлові приміщення загальною площею понад 5 тис. кв. м, які перебували у господарському віданні державного науково-дослідного інституту та знаходились у власності Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Потім приміщення були реалізовані на торгах на користь ТОВ та фізичної особи, що суперечить нормам чинного законодавства.

“Загальна сума збитків, завданих державі, складає майже 4 млн грн”, — додали у прокуратурі.

Нагадаємо, на Харківщині судитимуть чиновницю, яка підозрюється у розкраданні понад 400 тисяч гривень, виділених на опалюваний сезон.