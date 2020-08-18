Госисполнителя будут судить за махинации с имуществом Минрегиона на 4 млн грн

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КИЕВ. 18 августа. УНН. В Харьковской области будут судить старшего государственного исполнителя Восточного межрегионального управления Министерства юстиции по факту злоупотребления своими полномочиями, которые нанесли государству ущерб на сумму около 4 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"... в суд направлено обвинительное заключение в отношении старшего государственного исполнителя Восточного межрегионального управления Министерства юстиции по факту злоупотребления полномочиями с целью получения неправомерной выгоды, повлекшему тяжкие последствия интересам государства (ч. 3 ст. 365-2 УКУ)", - говорится в сообщении.

Установлено, что госслужащий, злоупотребляя своими полномочиями, обратил взыскание на нежилые помещения общей площадью более 5 тыс. кв. м, которые находились в хозяйственном ведении государственного научно-исследовательского института и находились в собственности Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. Затем помещения были реализованы на торгах в пользу ООО и физического лица, что противоречит нормам действующего законодательства.

"Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти 4 млн грн", - добавили в прокуратуре.

Напомним, в Харьковской области будут судить чиновницу, которая подозревается в хищении более 400 000 гривен, выделенных на отопительный сезон.

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