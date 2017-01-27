Держвиконавців на Прикарпатті спіймали на 20 тис. грн хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. На Прикарпатті затримали заступника начальника одного з міських управлінь юстиції — начальника відділу державної виконавчої служби та головного державного виконавця, які вимагали хабар за закриття виконавчих проваджень. Про це УНН повідомили в прес-службі Нацполіції.
Зазначається, що держвиконавці вимагали 20 тисяч гривень хабара від місцевого жителя.
Гроші вони отримували частинами: 4 тисячі гривень та 100 доларів отримав головний держвиконавець, а згодом 500 доларів отримав один із керівників одного із міських управлінь юстиції. Всі зустрічі проходили у будівлі підрозділу.
Оперативники УЗЕ в Івано-Франківській області та працівники слідчого управління обласної поліції затримали обох посадовців.
Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.