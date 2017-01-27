Госисполнителей на Прикарпатье поймали на взятке в 20 тыс. грн

Отмечается, что госисполнители требовали 20 тыс. гривен взятки у местного жителя.

Деньги они получали частями: 4 тыс. гривен и 100 долларов получил главный госисполнитель, а затем 500 долларов получил один из руководителей одного из городских управлений юстиции. Все встречи проходили в здании подразделения.

Оперативники УЗЭ в Ивано-Франковской области и работники следственного управления областной полиции задержали указанных должностных лиц.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.