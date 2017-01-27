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Госисполнителей на Прикарпатье поймали на взятке в 20 тыс. грн

Госисполнителей на Прикарпатье поймали на взятке в 20 тыс. грн

Киев • УНН

 • 7960 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В Ивано-Франковской области задержали заместителя начальника одного из городских управлений юстиции - начальника отдела государственной исполнительной службы и главного государственного исполнителя, которые требовали взятку за закрытие исполнительных производств. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Отмечается, что госисполнители требовали 20 тыс. гривен взятки у местного жителя.

Деньги они получали частями: 4 тыс. гривен и 100 долларов получил главный госисполнитель, а затем 500 долларов получил один из руководителей одного из городских управлений юстиции. Все встречи проходили в здании подразделения.

Оперативники УЗЭ в Ивано-Франковской области и работники следственного управления областной полиции задержали указанных должностных лиц.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Украинские Национальные Новости

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