Держвиконавці з початку року стягнули на користь держави вже 2,8 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. За вісім місяців цього року на користь держави було стягнуто 2,8 млрд гривень. Про це повідомили у пресслужбі департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, передає УНН.
"В результаті заходів, вжитих державними виконавцями до примусового виконання, за 8 місяців 2019 року на користь Держави стягнуто 2,8 млрд гривень, що на 1,9 млрд більше, ніж за аналогічний період 2018 року", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, з батьків-боржників стягнули 7,8 млрд грн аліментів.