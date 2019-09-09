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Держвиконавці з початку року стягнули на користь держави вже 2,8 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. За вісім місяців цього року на користь держави було стягнуто 2,8 млрд гривень. Про це повідомили у пресслужбі департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, передає УНН.

"В результаті заходів, вжитих державними виконавцями до примусового виконання, за 8 місяців 2019 року на користь Держави стягнуто 2,8 млрд гривень, що на 1,9 млрд більше, ніж за аналогічний період 2018 року", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У 2018 році Мін'юст стягнув на користь держбюджету 1,6 млрд грн

Нагадаємо, з батьків-боржників стягнули 7,8 млрд грн аліментів.

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